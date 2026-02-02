Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
В Ленобласти ликвидировали крупный узел связи мошенников с Украины
Правоохранители пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Ленинградской области, через который злоумышленники ежедневно совершали тысячи звонков российским гражданам, сообщили в региональном ГУ МВД.
Сотрудники МВД обнаружили специальное оборудование в арендованных квартирах под Петербургом, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Силовики задержали 20-летнюю девушку и ее 28-летнего знакомого в Мурино и в деревне Новое Девяткино, которые выполняли роль администраторов для телефонных аферистов.
Их подозревают в пособничестве украинским мошенникам. Молодые люди, по версии следствия, обеспечивали бесперебойную работу сим-боксов для пропуска трафика.
Ежедневно через этот узел связи проходило не менее 5 тыс. звонков. Подозреваемые ради конспирации меняли жилье каждые три-четыре дня и получали оплату в криптовалюте.
Во время обысков оперативники изъяли 19 телефонов и более 3,5 тыс. сим-карт. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.
В июне в Петербурге полицейские задержали двух мужчин, обеспечивавших работу оборудования для массового обзвона россиян мошенниками из-за границы.
До этого в Дагестане и Петербурге задержали пособников зарубежных телефонных мошенников.