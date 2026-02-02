В Ленобласти ликвидировали крупный узел связи мошенников с Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники МВД обнаружили специальное оборудование в арендованных квартирах под Петербургом, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Силовики задержали 20-летнюю девушку и ее 28-летнего знакомого в Мурино и в деревне Новое Девяткино, которые выполняли роль администраторов для телефонных аферистов.

Их подозревают в пособничестве украинским мошенникам. Молодые люди, по версии следствия, обеспечивали бесперебойную работу сим-боксов для пропуска трафика.

Ежедневно через этот узел связи проходило не менее 5 тыс. звонков. Подозреваемые ради конспирации меняли жилье каждые три-четыре дня и получали оплату в криптовалюте.

Во время обысков оперативники изъяли 19 телефонов и более 3,5 тыс. сим-карт. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.

В июне в Петербурге полицейские задержали двух мужчин, обеспечивавших работу оборудования для массового обзвона россиян мошенниками из-за границы.

До этого в Дагестане и Петербурге задержали пособников зарубежных телефонных мошенников.