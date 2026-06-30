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    30 июня 2026, 18:05 • Общество

    Как СКИФ усилит технологическую эффективность России

    Как СКИФ усилит технологическую эффективность России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Строительство уникального объекта завершено под Новосибирском. С его созданием наша страна подтвердила свой статус державы, способной создавать научные сооружения мирового класса. Какие новые возможности науке и промышленности России даст Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)?

    Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) должен стать первым в России источником синхротронного излучения поколения 4+. В мире такие установки можно пересчитать по пальцам, и каждая из них становится научной инфраструктурой национального масштаба.

    Эпоху источников четвертого поколения открыл запуск в Швеции в 2016 году синхротрона MAX IV. Во Франции (ESRF-EBS ) и Бразилии (Sirius) синхротроны четвертого поколения запустили в 2019 году. США в 2024–2025 годах провели модернизацию своего синхротрона APS-U. На год позже то же самое сделала Швейцария, доведя до уровня четвертого поколения свой синхротрон Swiss Light Source. Последними в 2025 году к клубу избранных присоединился Китай со своим высокоэнергетическим источником рентгеновского излучения HEPS – и вот теперь это готовится сделать Россия с помощью синхротрона СКИФ.

    Синхротрон работает по простой в основе, но чрезвычайно сложной в реализации логике. Электроны разгоняют почти до скорости света, удерживают в кольце магнитами и получают сверхъяркое рентгеновское излучение. Этот свет выводят на экспериментальные станции и направляют на образцы – от белков и лекарственных молекул до сплавов, композитов, аккумуляторов и полупроводниковых структур.

    Лучше всего практическую пользу таких установок объясняют конкретные истории. Один из наглядных примеров – авиационные двигатели. Компания Rolls-Royce использовала синхротронную дифракцию для исследования остаточных напряжений в лопатках вентилятора авиадвигателя.

    Деталь может выглядеть идеально, но внутри после обработки остаются напряжения, влияющие на ресурс. Обычными методами их трудно увидеть без разрушения образца.

    Синхротрон позволяет фактически заглянуть внутрь металла и понять, как распределены эти напряжения по толщине детали. Для авиации это вопрос не академического любопытства, а ресурса, безопасности и стоимости эксплуатации.

    Другой пример – аккумуляторы. Батарея стареет цикл за циклом: меняется структура электродов, возникают побочные реакции, часть активного материала перестает работать. Синхротрон позволяет изучать аккумулятор в режиме operando – прямо во время зарядки и разрядки. Это похоже на УЗИ работающего органа: исследователь видит не итог разрушения, а сам процесс деградации. Без таких исследований трудно создать более долговечные и безопасные батареи, топливные элементы и системы хранения энергии.

    Во время пандемии COVID-19 синхротроны использовали для изучения белков вируса и поиска молекул, которые могут с ними связываться. В разработке лекарства важно увидеть не «вирус вообще», а его молекулярную машинку: белок, без которого вирусу трудно размножаться. Тогда можно искать молекулу, которая эту машинку заблокирует. Синхротрон здесь работает как инструмент молекулярного конструктора: показывает форму замка, чтобы химики могли подобрать ключ.

    Синхротрон помогал читать скрытые фрагменты Архимедова палимпсеста, где старый текст был стерт и закрыт более поздней записью. Он же использовался для изучения белого налета на шоколаде, чтобы понять, как жиры мигрируют к поверхности и портят внешний вид продукта.

    Один и тот же принцип позволяет читать древнюю рукопись, искать дефект в авиационной детали и смотреть, как стареет аккумулятор. Синхротрон нужен там, где объект нельзя просто распилить, растворить или разрушить ради анализа.

    Именно такие задачи сегодня стоят и перед Россией. Если стране нужны свои материалы, катализаторы, лекарства, батареи, полупроводники, реакторы и двигатели, ей нужен и собственный инструмент, позволяющий видеть вещество изнутри. До самого последнего времени российские ученые были вынуждены использовать зарубежные синхротроны.

    Одна из очевидных тем – медицина и биотехнологии. Россия ведет исследования в области новых вакцин, таргетных препаратов и персонализированной онкологии. Для этих направлений важно понимать структуру белков-мишеней, белковых комплексов, лекарственных молекул и биоматериалов. Синхротрон не заменяет клинические исследования и не «делает вакцину» сам по себе, но он помогает увидеть молекулярный механизм, без которого невозможна современная работа над новыми препаратами.

    Вторая линия – химия и энергетика. Не случайно первые эксперименты СКИФа связывают именно с химическими катализаторами и полимерными материалами. Для России, где огромную роль играют нефтехимия, газохимия, переработка сырья, производство удобрений и новые направления водородной энергетики, катализаторы – один из ключей к технологической эффективности. Улучшить катализатор – значит, снизить температуру процесса, повысить выход нужного продукта, уменьшить отходы, продлить ресурс оборудования.

    К этому же кругу относятся аккумуляторы, топливные элементы и новые энергетические системы. Если страна хочет развивать электротранспорт, накопители энергии, автономные источники питания, водородные технологии, то ей нужно понимать, как происходит деградация электродов, мембран, катализаторов и активных материалов. Синхротрон позволяет видеть такие процессы в динамике, а не только после того, как элемент уже вышел из строя.

    Третья линия – композиты и материалы для экстремальных условий. История МС-21 уже показала, насколько стратегически важны отечественные углепластики и технологии производства крупных композитных деталей. Но сделанное крыло – не конец темы. Впереди новые поколения композитов, новые методы контроля, новые связующие, новые требования по ресурсу, ремонту и эксплуатации.

    Синхротрон может работать как сверхточный томограф для композитов: видеть поры, расслоения, микротрещины, распределение волокон и состояние границы между волокном и связующим.

    В авиационном двигателе, ракетной камере сгорания, энергетической турбине, атомном реакторе или теплозащитном покрытии материал работает на границе возможного. Температура, давление, вибрации, радиация, ударные нагрузки, химическая агрессивность среды – все это меняет его внутреннюю структуру.

    Для атомной энергетики это означает возможность исследовать материалы оболочек топливных сборок, конструкционные стали, керамику, нитридное топливо, коррозию в тяжелых теплоносителях, поведение материалов будущих реакторов. Для космической и авиационной техники – жаропрочные сплавы, покрытия, сопловые материалы, элементы камер сгорания и теплозащитные системы для высокоскоростного полета и спускаемых аппаратов.

    Четвертая линия – микроэлектроника. Если Россия развивает собственные литографы, фотошаблоны и материалы для чипов, то ей нужны инструменты предельной диагностики. Фоторезисты, тонкие пленки, многослойные зеркала, поверхности пластин, дефекты фотошаблонов, распределение элементов после экспонирования и травления – все это требует анализа на микро- и наноуровне.

    Синхротрон не заменяет литограф, но помогает понять, почему материал ведет себя так, а не иначе. Для микроэлектроники это особенно важно: дефект, невидимый обычными методами контроля, может испортить всю партию изделий. Поэтому исследование фоторезистов, пленок, покрытий, структур чипов и материалов для новых технологических процессов становится не отвлеченной научной задачей, а частью технологического суверенитета.

    Пятая линия – геология, редкоземельные и стратегические материалы. Для горнодобывающей отрасли важно не просто найти месторождение, но и понять, в какой форме элементы находятся в породе, как распределены микровключения, какие химические состояния имеют металлы, как эффективнее обогащать сырье.

    Редкоземельные элементы нужны для мощных магнитов, электродвигателей, генераторов, электроники и систем связи. Литий, никель, кобальт, графит и марганец – для аккумуляторов. Вольфрам, молибден, тантал, ниобий и рений – для жаропрочных и специальных сплавов. Галлий, индий, германий, карбид кремния и нитрид галлия – для микроэлектроники, силовой электроники, лазеров, датчиков и радиофотоники. Синхротрон может помогать понять, где эти элементы находятся, как они связаны с минералами, какие примеси мешают извлечению и как полученные материалы ведут себя при нагреве, нагрузке или химическом воздействии.

    Таким образом,

    СКИФ – не узкоспециальный прибор для физиков. Это место, где можно проверять, почему материал работает, при каких условиях он ломается и что нужно изменить, чтобы из лабораторной идеи получилась промышленная технология.

    СКИФ заявлен как источник поколения 4+. Поколения синхротронов отличаются не возрастом, а качеством света. С каждым новым поколением установка дает не просто больше рентгеновских фотонов, а более точный, яркий и управляемый пучок. Для России это принципиально: прежние отечественные источники синхротронного излучения уступали новым мировым установкам по яркости и возможностям. СКИФ должен вывести отечественную пользовательскую инфраструктуру в другую лигу.

    Место для СКИФа также выбрано не случайно. Кольцово и Новосибирский научный центр – одна из немногих российских площадок, где рядом сосредоточены сильные школы физики, химии, катализа, биологии, генетики, материаловедения и приборостроения. Институт ядерной физики имени Будкера обладает огромным опытом создания ускорительной техники. Институт катализа, вокруг которого формируется проект, напрямую связан с одной из ключевых прикладных тем будущего синхротрона. Рядом – Новосибирский государственный университет, институты СО РАН, центр «Вектор», инженерные и промышленные партнеры.

    Для Сибири СКИФ может стать не только научной установкой, но и центром притяжения новой экономики знаний. Вокруг синхротрона будут возникать лаборатории, сервисные компании, образовательные программы, приборостроительные компетенции, отраслевые станции и корпоративные исследовательские проекты.

    Официальное открытие СКИФа и первые эксперименты на нем ожидаются уже в августе. Необходимо вывести накопительное кольцо на стабильные режимы, запустить первые станции и постепенно нарастить пользовательскую инфраструктуру, подготовить кадры, наладить промышленный доступ, обеспечить поток задач от научных групп и компаний. И конечно, настоящий успех СКИФа будет измеряться не только торжественным запуском, а числом решенных материаловедческих, химических, медицинских, энергетических и промышленных задач.

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