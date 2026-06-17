Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Эксперимент на установке СКИФ запланировали на август
Эксперимент на установке СКИФ запланирован на август
Исследования на российской научной установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирском наукограде решили начать в конце лета после завершения финальной стадии подготовки, сообщил директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев.
«Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением», – заявил руководитель научного центра, передает РИА «Новости».
Его слова привели в пресс-центре аппарата полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева.
Сам Серышев отметил крайне сжатые сроки реализации беспрецедентного для современной России проекта. Он призвал подрядчиков и ответственные ведомства к максимально эффективному взаимодействию для достижения итогового результата.
В начале июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял об отсутствии предпосылок для переноса сроков ввода установки СКИФ. Ученые решили посвятить первый эксперимент на синхротроне созданию новых химических катализаторов.