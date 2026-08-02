Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.20 комментариев
Губернатор Хоценко сообщил об отражении атаки БПЛА на Омскую область
Хоценко: Силы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ на Омскую область
Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА ВСУ в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112», – подчеркнул губернатор в социальной сети Max.
Ранее жителей региона предупредили о возможной опасности с воздуха. В воскресенье в Омске проходят мероприятия, посвященные Дню города. В местном аэропорту временно ограничили прием и отправку самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска.
На следующий день специализированные службы приступили к устранению последствий удара по местному нефтеперерабатывающему заводу.
Позже саперы уничтожили найденный на территории предприятия неразорвавшийся снаряд.