Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.20 комментариев
В аэропорту Нюрнберга 11 человек сняли с рейса из-за массовой драки
Конфликт из-за мест в очереди перерос в крупную потасовку с участием 20 пассажиров прямо в терминале немецкой воздушной гавани, сообщили СМИ.
Как пишет Bild, инцидент произошел поздно вечером 31 июля. Спор между двумя группами путешественников вспыхнул прямо во время ожидания посадки, передает ТАСС.
Словесная перепалка быстро перешла в физическое противостояние. Предположительно, гражданин Турции ударил по лицу соотечественника, после чего началась масштабная потасовка.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности всех участников. В результате 11 дебоширов не пустили на борт самолета, расследованием инцидента занимается пограничная служба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция эвакуировала зону вылета аэропорта Гамбурга из-за нарушителя.
В мае транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира.
В феврале самолет лоукостера Jet2 экстренно сел в Брюсселе из-за драки пассажиров.