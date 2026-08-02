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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

    31 июля 2026, 00:28 • Новости дня
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстремальная жара и критическое падение уровня воды в реке Дунай поставили под угрозу работу единственной атомной электростанции на территории Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    «Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС «Пакш»», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ATV.

    Такое заявление Мадьяр сделал во время визита премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Ранее управляющая компания была вынуждена снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш». В среду началось полное отключение третьего реактора из-за сильного обмеления реки в районе станции.

    Правительство Венгрии 30 июля объявило наивысший уровень погодной опасности из-за аномальных температур. Тяжелая климатическая ситуация наблюдается в Европе с середины июня, когда температура воздуха местами превысила 40 градусов. Красный уровень тревоги действовал во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае.При этом ранее Мадьяр

    допустил поиск нового международного партнера вместо «Росатома» после аудита проекта АЭС «Пакш-2».

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

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    1 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» в выходные

    Мадьяр: АЭС «Пакш» в Венгрии может быть полностью остановлена на выходных

    Премьер Венгрии заявил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» в выходные
    @ Tothma/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о возможной полной остановке АЭС «Пакш».

    Причиной стало обмеление Дуная, вода из которого используется для охлаждения реакторов, передает РИА «Новости».

    «Уровень воды в Дунае снизился еще больше, поэтому инженеры АЭС «Пакш» провели очередное отключение вечером и рано утром... Ожидается, что полное отключение может произойти раньше, даже в эти выходные», – сообщил глава правительства в видеообращении.

    В настоящее время станция работает на пониженной мощности. Вместо стандартных 2000 МВт/ч АЭС «Пакш» генерирует лишь 480 МВт/ч электроэнергии.

    Ранее управляющая компания сократила мощность энергоблоков венгерской АЭС «Пакш» из-за падения уровня воды в Дунае.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL запланировала снижение потребления электричества на 40% на фоне вероятной остановки станции.

    Министерство энергетики Румынии приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» ради защиты систем охлаждения.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    В испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва тысяч мигрантов

    Reuters: Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеута после того, как тысячи мигрантов прорвались через границу со стороны Марокко.

    Мадрид направил в Сеуту 200 бойцов полицейского спецназа и 60 военнослужащих для поддержки местных сил правопорядка на фоне резкого увеличения числа нелегалов, передает Reuters.

    По данным испанского государственного телеканала TVE, только за один день 30 июля в город проникли от двух до трех тысяч человек.

    На кадрах видно, как толпы людей на надувных кругах добираются до берега или штурмуют сухопутные заграждения.

    В соседнем марокканском городе Фнидек полиция применила водометы, чтобы сдержать толпу.

    «Было очень тяжело. Полиция пыталась нас остановить. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», – рассказал один из мигрантов Джадид Закария.

    Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    Власти Сеуты сообщили об обнаружении девяти тел погибших, в результате чего общее число жертв попыток пересечения границы за последние месяцы достигло 60 человек.

    В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планируют посетить Сеуту для проведения экстренных совещаний.

    По данным издания Atalayar, ситуация на морской границе, соединяющей автономный город Сеута с Марокко, вышла из-под контроля. Первоначально различные источники сообщали о 800, затем о более чем тысяче мигрантов.

    Однако прямые трансляции нескольких испанских телеканалов указывают на гораздо большую цифру. В некоторых сообщениях говорится о 20 тыс.–30 тыс. человек. И, судя по количеству толпящихся у забора, отделяющего Сеуту от марокканской территории, эти цифры нельзя считать преувеличенными.

    Текущий кризис напоминает события 2021 года, когда в город с населением 85 тыс. человек проникли около 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    1 августа 2026, 00:22 • Новости дня
    Жара обнажила затопленные нацистские корабли на дне Дуная

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сербии из-за засухи показались затопленные в 1944 году немецкие корабли, что стало следствием рекордного падения уровня воды в Дунае.

    Сильная жара привела к обмелению русла Дуная в районе сербского порта Прахово, передает Reuters. Из-за слабого притока воды на поверхность выступили корпуса судов нацистской Германии, затопленных осенью 1944 года.

    Флотилия была уничтожена в ходе операции «Дунайский эльф». Более 200 барж и катеров пустили ко дну, чтобы избежать их захвата наступающими советскими войсками. Долгие десятилетия эти объекты серьезно затрудняли судоходство на данном участке.

    Сейчас сербские специалисты проводят масштабные работы по очистке акватории от металлических остовов кораблей. Процесс сильно осложняется наличием на борту множества неразорвавшихся мин и боеприпасов.

    Ожидается, что извлечение остатков флотилии полностью завершится до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае. Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

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    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

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    31 июля 2026, 15:15 • Новости дня
    Венгерская MOL решила резко сократить энергопотребление

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует снизить потребление электричества на 40% на фоне вероятной остановки атомной электростанции из-за падения уровня воды в реке.

    Нефтегазовая компания MOL из Венгрии намерена урезать потребление электроэнергии на 40% в связи с готовящейся полной остановкой АЭС «Пакш», передает ТАСС. Причиной этому стало критическое обмеление Дуная, о чем сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Глава правительства обратился к крупным промышленным предприятиям, в том числе автопроизводителям и заводам по выпуску аккумуляторов, с просьбой снизить расход воды и электричества.

    «Я хочу сказать компаниям, что мы все еще ожидаем от них добровольных шагов», – заявил политик.

    Завод Samsung SDI в Гёде уже отреагировал на ситуацию, сократив использование воды на 50% и электричества на 10% в вечерние часы.

    Ожидается, что АЭС «Пакш» приостановит свою работу с третьего августа, так как уровень воды в Дунае может оставаться недостаточным для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская АЭС «Пакш» снизила мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил об угрозе полной остановки станции на фоне экстремальной жары.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан добровольно уменьшить потребление электроэнергии после остановки АЭС в Чернаводэ.

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    31 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Рим рассматривает возможность приостановки Шенгенского соглашения с Мадридом на фоне массового наплыва нелегалов в испанский автономный город Сеута, о чем заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией, передают испанские СМИ. Причиной стал резкий рост числа нелегальных мигрантов, проникающих в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки.

    «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», – приводит ТАСС слова Мелони в социальных сетях.

    Только за последнюю неделю более 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты из Марокко вплавь или пешком. По некоторым оценкам, общее число прибывших может достигать 20 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим.
    Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    2 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр подтвердил решение об остановке АЭС «Пакш»

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за рекордного обмеления Дуная, вызванного затяжной жарой, будет остановлена АЭС «Пакш», сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    В 1.30 (2.30 по мск) на АЭС «Пакш» отключат предпоследний энергоблок, передает ТАСС.

    «Мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра [утром], впервые за 44 года, она будет полностью остановлена», – объявил премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее предупредил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» из-за обмеления Дуная.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности помочь Венгрии аварийными поставками электричества на фоне угрозы остановки АЭС «Пакш».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL решила сократить потребление электроэнергии на 40% из-за ожидаемой полной остановки станции на фоне критического обмеления Дуная.

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    31 июля 2026, 23:03 • Новости дня
    Сборная России завоевала три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

    Россияне взяли три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены завоевали три медали в первый день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, став первыми с 2021 года представителями страны, получившими награды на ЧЕ.

    Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду, где основная борьба развернулась между сборными России и Италии, передает ТАСС.

    После первой половины соревнований россияне лидировали. Григорий Иванов и Надежда Трифонова успешно выполнили одиночные прыжки с трехметрового трамплина.

    Несмотря на неудачный синхронный прыжок, команда сохраняла преимущество около пяти баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки: итальянцы выполнили их чисто, тогда как Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили ошибки.

    В результате итальянцы набрали 410,60 балла, россияне – 385,80 балла, а тройку лидеров замкнули украинцы с результатом 368,20 балла.

    Надежда Трифонова, выступавшая ранее на юниорском чемпионате Европы, сравнила эмоции от первой взрослой медали с посещением Эйфелевой башни, отметив, что награда принесла ей гораздо больше впечатлений.

    На текущем турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские синхронистки выиграли командную произвольную программу в Мюнхене. Канадка Макинтош переписала старейший мировой рекорд в плавании. Минспорт сообщил об отправке 73 российских пловцов на чемпионат Европы.

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    31 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Stampa: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

    Tекст: Вера Басилая

    Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе-анклаве Сеуте, а также закрыла морские и воздушные границы между двумя странами, сообщила газета Stampa.

    Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Stampa.

    «Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», – пишет издание. Решение базируется на свежих данных Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, заседание которого провел глава МВД Маттео Пьянтедози.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. Сотни человек прорвались на испанскую территорию. В ответ Мадрид перебросил в анклав дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов. Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    За сутки границу этого испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

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