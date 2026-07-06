Канадка Макинтош переписала старейший мировой рекорд в плавании

Макинтош побила мировой рекорд 17-летней давности на 200 метрах баттерфляем

Tекст: Мария Иванова

Новый успех Саммер Макинтош зафиксировали на соревнованиях в Канаде, передают РИА «Новости». В заплыве на 200 м баттерфляем канадка показала время 2 минуты 1,65 секунды, о чем сообщается в аккаунте Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

Этот результат позволил ей превзойти достижение китаянки Лю Цзыгэ, проплывшей ту же дистанцию за 2.01,81. Рекорд Лю Цзыгэ держался 17 лет и оставался старейшим в списке мировых достижений женского плавания.

Макинтош 19 лет, она уже является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира на короткой воде. Ей также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м, а также в заплывах на 400 м вольным стилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пловчиха из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпиады в Париже на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина МОК, а золото в этом заплыве завоевала канадка Саммер Макинтош.

Американка Гретхен Уолш дважды за сутки улучшила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем на соревнованиях в Форт-Лодердейле.

Европейская федерация водных видов спорта European Aquatics предложила отложить допуск российских и белорусских пловцов к выступлениям с флагом и гимном до осени 2026 года в запросе к Международной федерации World Aquatics.