Американка Уолш дважды за сутки побила мировой рекорд на стометровке баттерфляем

Tекст: Мария Иванова

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила два мировых рекорда на дистанции 100 метров баттерфляем за одни сутки, передает ТАСС. Сначала она улучшила прежний результат до 55,09 секунды в предварительном заплыве на соревнованиях в Форт-Лодердейле. Позднее в финале спортсменка вновь превзошла свой успех и показала время 54,60 секунды.

Ранее рекорд также принадлежал Уолш и составлял 55,18 секунды. Спортсменке 22 года. На Олимпийских играх 2024 года она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также в ее активе золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года.

На мировом первенстве по плаванию на короткой воде в 2024 году Уолш выиграла семь золотых медалей и установила девять мировых рекордов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов назвал «маленьким чудом» выступление российских пловцов в Будапеште. В частности, тогда россиянин Мирон Лифинцев завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию, одержав победу на дистанции 50 метров на спине.