Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Россиянин Лифинцев добыл третье золото на ЧМ по плаванию в Будапеште
Россиянин Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира по плаванию в Будапеште
Российский гражданин Мирон Лифинцев завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, победив на дистанции 50 метров на спине.
Он преодолел дистанцию за 22,47 секунды и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Это третья золотая медаль, которую 18-летний пловец завоевал на чемпионате мира в Будапеште, передает ТАСС.
Лифинцев ранее стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной смешанной эстафете 4х50 метров.
Ранее россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в заплыве на 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с различными нарушениями физического здоровья.