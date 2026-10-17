В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

«Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.