Жительница Алешек обвинила Киев во лжи о гуманитарной помощи

Tекст: Вера Басилая

«Это все ложь. Со стороны Украины никто ничем нам не помогал. Нас жестоко уничтожали. Никакой помощи. Это все вранье. Это я чисто от сердца говорю. Если бы помогали, я бы сказала. Помощи никакой не было вообще», – заявила Попова.

Она добавила, что жители близлежащих населенных пунктов левобережья Днепра пытались доставить в Алешки продукты, но украинские военнослужащие этому препятствовали, передает ТАСС.

По словам пенсионерки, люди возили с огорода свои продукты, однако на дороге они уничтожались дронами. Попова подчеркнула, что некоторым удавалось проехать, но большинство мирных жителей погибали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Сальдо назвал тяжелейшими условия жизни в Алешках из-за атак ВСУ. Владимир Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в городе.