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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    17 октября 2026, 15:52 • Новости дня

    Эвакуированная жительница Алешек опровергла слухи о помощи Киева

    Жительница Алешек обвинила Киев во лжи о гуманитарной помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Эвакуированная жительница Алешек Светлана Попова сообщила, что мирное население в городе не получало гуманитарной помощи со стороны Украины.

    «Это все ложь. Со стороны Украины никто ничем нам не помогал. Нас жестоко уничтожали. Никакой помощи. Это все вранье. Это я чисто от сердца говорю. Если бы помогали, я бы сказала. Помощи никакой не было вообще», – заявила Попова.

    Она добавила, что жители близлежащих населенных пунктов левобережья Днепра пытались доставить в Алешки продукты, но украинские военнослужащие этому препятствовали, передает ТАСС.

    По словам пенсионерки, люди возили с огорода свои продукты, однако на дороге они уничтожались дронами. Попова подчеркнула, что некоторым удавалось проехать, но большинство мирных жителей погибали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Сальдо назвал тяжелейшими условия жизни в Алешках из-за атак ВСУ. Владимир Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в городе.

    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Российские военные поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных дронов, сообщает Минобороны.

    В Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией. В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражены металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности, и завод «Запорожтрансформатор». Последний находился под управлением украинского министерства обороны и выпускал силовые трансформаторы.

    Помимо этого, на переходе по морю был уничтожен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Российские войска поразили логистический центр украинской армии в Ровно. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что массированные атаки лишили Украину производства дальнобойного оружия.

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    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 08:13 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья

    Российские штурмовики взяли Доброполье при поддержке ударных дронов ПВХ-1

    Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения населенного пункта Доброполье в ДНР военнослужащие группировки войск «Центр» активно задействовали беспилотники ПВХ-1, заявил начальник службы беспилотных систем 110-й мотострелковой бригады Алексей Сапрыкин.

    В ходе боев за населенный пункт российские подразделения активно использовали различные беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС со ссылкой на распространенное Министерством обороны видео.

    «Применяли дроны абсолютно всех типов и модификаций. Основные ударные дроны и FPV-дроны у нас были ПВХ-1. Расчетов у нас было много, потому что работали постоянно 24/7, никогда не отдыхали», – рассказал Сапрыкин.

    Офицер добавил, что в процессе наступления расчеты беспилотных систем продвигались непосредственно вместе со штурмовыми группами. По его словам, стартовые площадки для дронов зачастую разворачивались всего в одном-полутора километрах от передовых позиций украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья. В четверг Народный фронт эвакуировал из опасных районов ДНР почти 46 тыс. человек. В среду российские военные освободили 142 здания в Доброполье.

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    17 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Андреевки Харьковской области, Лозового, Карповки и Рубцов Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Новопавловки, Чугуево Днепропетровской области, Малотарановки, Староварваровки и Белозерского ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Алексеево-Дружковку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Краматорска, Красного Молочара, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль Великомихайловку Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Коломийцев Днепропетровской области, Вольнянки, Терсянки и Ясной Поляны Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 135 военнослужащих три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Малокатериновку в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ поблизости от Орехова и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ и две броне машины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Накануне ВС России также освободили харьковские Варваровку и Николаевку.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

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    17 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников

    В Молдавии задержали двух украинских пограничников в ходе погони за уклонистом

    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавская пограничная полиция задержала двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу на реке Днестр, преследуя уклониста.

    Двое украинских пограничников пересекли границу со стороны Украины на моторной лодке (сморите видео в канале Max газеты ВЗГЛЯД).

    Инцидент произошел 15 октября вблизи села Холошница Сорокского района, пишет ТАСС.

    В пресс-службе пограничной полиции Молдавии сообщили, что пограничники проводили «мероприятие по задержанию гражданина Украины». Нарушители доставлены в полицию, заведено уголовное дело.

    С начала спецоперации на Украине правоохранительные органы Молдавии регулярно фиксируют незаконные переходы границы уклонистами, которые обычно сразу просят убежища. После этого большинство из них направляется в страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские пограничники понесли большие потери в Сумской области.

    До этого в Черниговской области убили украинского пограничника, перепутав его с военкомом.

    Также украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом.

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    17 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 610 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Системы ПВО сбили за ночь 610 украинских беспилотников над Россией

    ПВО уничтожила за ночь 610 украинских беспилотников над регионами России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 610 украинских аппаратов самолетного типа над территорией ряда регионов страны.

    Дежурные силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака отражалась в период с 20:00 16 октября до 8:00 17 октября, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей.

    Кроме того, дежурные средства ликвидировали цели в небе над Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем. Оборонное ведомство отчиталось об уничтожении четырех ракет и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. В один день системы противовоздушной обороны перехватили за ночь 479 беспилотников над 18 регионами.

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    17 октября 2026, 08:03 • Новости дня
    Сотрудник СБУ и военные ВСУ устроили перестрелку в Харькове

    В Харькове дорожный конфликт сотрудника СБУ и военных ВСУ перерос в перестрелку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дорожный конфликт на одной из улиц Харькова спровоцировал вооруженное столкновение с участием сотрудника Службы безопасности и солдат украинской армии.

    В Харькове на улице Шевченко произошло вооруженное столкновение, участниками которого стали сотрудник Службы безопасности Украины и военнослужащие Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации собеседника агентства, причиной инцидента послужил дорожный конфликт между силовиками, который в итоге перерос в перестрелку. Других подробностей происшествия и данных о возможных пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее журнал Economist рассказал о малых шансах главы Минобороны Украины при конфликте с генералами ВСУ. Кроме того, офицер украинской армии погиб после выяснения отношений с родственниками солдат.

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    17 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил шаги США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал действия американских властей в отношении Киева словами «шах и мат».

    «Шах и мат», – написал он в соцсети X.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию независимого политического комментатора Дэвида Вэнса, который заявил о панике в Брюсселе и Киеве, передает РИА «Новости».

    Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому «играть в военные игры», и ситуация для Киева «движется к мату».

    Во вторник Politico писало, что США могут оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после того, как Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    Во вторник в Кремле ответили на идею Трампа о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    16 октября 2026, 22:52 • Новости дня
    Часть Хмельницкой и Тернопольской областей осталась без света после ударов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры северная часть Хмельницкой области и город Кременец в Тернопольской области оказались обесточены.

    Северная часть Хмельницкой области оказалась обесточена в результате ударов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на областную военную администрацию.

    Кроме того, украинские власти зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры в городе Кременец Тернопольской области, что также привело к перебоям с электричеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    Президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.

    В четверг российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

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    17 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко

    УНИАН: Возле администрации Киева начался митинг за отставку Кличко

    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Возле здания Киевской городской администрации началась протестная акция, участники которой потребовали отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за провала подготовки города к зиме.

    Участники акции недовольны тем, что градоначальник не обеспечил должную подготовку Киева к осенне-зимнему периоду, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

    На митинг также пришла группа поддержки мэра. Сотрудники полиции попросили людей отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций, однако те отказались уходить. Протестующие заявили, что не возражают против присутствия оппонентов. Собравшиеся на Крещатике начали скандировать призывы к отставке.

    Разногласия между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко усиливаются на фоне неподготовленности Украины к предстоящей тяжелой зиме. Во время выступления в Верховной раде на этой неделе мэр обвинил центральную власть в кампании вранья, блокировании средств на городские нужды и уничтожении местного самоуправления, а также потребовал ответа о неработающей системе противовоздушной обороны. В свою очередь Зеленский указывал на почти полное невыполнение городскими властями шагов для подготовки Киева к проблемам в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко выставил Владимиру Зеленскому счет за Киев.

    На прошлой неделе Зеленский обвинил градоначальника в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    В августе Кличко раскритиковал назначенных главой государства руководителей районов Киева.

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    16 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол»

    Минобороны: В ходе операции «Медвежий угол» освобождены 28 населенных пунктов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные в ходе операции «Медвежий угол» с 1 сентября освободили 28 населенных пунктов и уничтожили 1810 бойцов ВСУ, следует из инфографики Министерства обороны.

    Президент Владимир Путин провел совещание на вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, где командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил о результатах операции «Медвежий угол» в Харьковской области. Согласно обнародованной инфографике, с 1 сентября российские войска взяли под контроль 461 кв. км территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров заявил о расширении зоны безопасности.

    Владимир Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

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    17 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области

    ВС России уничтожили две роты ВСУ при освобождении Великомихайловки

    ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области уничтожила до двух рот украинской армии, расширив контроль на правом берегу реки Волчья.

    Штурмовые подразделения 69-й отдельной бригады прикрытия группировки «Восток» вытеснили противника с занимаемых рубежей и взяли под контроль село Великомихайловка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что после продолжительных боев российские военные заняли подготовленный украинскими силами район обороны площадью более восьми квадратных километров и зачистили свыше 1800 строений.

    Потери противника составили до двух рот живой силы. Кроме того, российские бойцы уничтожили 37 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 21 единицу мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 110 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

    Установление контроля над Великомихайловкой позволило расширить зону присутствия группировки «Восток» на правом берегу реки Волчья. Это создает условия для дальнейшего продвижения армии в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке Днепропетровской области.

    В пятницу президент Владимир Путин назвал заметным событием спецоперации взятие Доброполья.

    В четверг Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

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