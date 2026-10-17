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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня

    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая плевалась в прохожих и ставила им подножки.

    Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

    В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

    «Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

    Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее петербуржец Маяковский был арестован в Москве за хулиганство.

    Однажды сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство.

    Кроме того, в Москве арестовали 20 участников массовой драки в Прокшино.

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    16 октября 2026, 20:29 • Новости дня
    Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы

    Ространснадзор направил инспекторов в аэропорты Москвы из-за задержки рейсов

    Tекст: Вера Басилая

    Инспекторы Ространснадзора прибыли в аэропорты Московского авиаузла для усиления контроля за их работой на фоне периодического введения ограничений на полеты.

    Сотрудники ведомства выехали в столичные аэропорты для обеспечения усиленного надзора за функционированием авиаузла. Мера принята в связи с временными ограничениями на прием и отправку самолетов, сообщает в Max Ространснадзор.

    В ведомстве подчеркнули, что служба держит ситуацию на особом контроле. Главной целью работы инспекторов является минимизация возможных неудобств для пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы.

    В четверг все столичные авиагавани временно вводили ограничения полетов.

    Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    17 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: Системы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 44, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще 14 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили еще 15 беспилотников.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО уже сбила 15 летевших на Москву беспилотников.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Девушка погибла в устроенном подростком ДТП в Саратовской области

    МВД: В Саратовской области девушка погибла в ДТП с 16-летним водителем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Саратовской области перевернулся автомобиль Toyota Corolla под управлением 16-летнего юноши, в результате аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка.

    Авария произошла вблизи села Новосельское Аркадакского района Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    «По предварительным данным, вблизи села Новосельское юноша 16 лет, управляя автомашиной Toyota Corolla, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир, девушка 16 лет, погибла, водитель доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Подмосковье двух подростков госпитализировали после ДТП на самокате. Кроме того, на Сахалине подростки угнали у родителей машину и попали в аварию. Также в Петербурге трое подростков пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов.

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    17 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    За неделю силы ПВО сбили 534 БПЛА на подлете к Москве

    Собянин: За неделю на подлете к Москве уничтожили 534 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За прошедшую неделю системы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице 534 дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В период с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября в сторону Московского региона летело 2730 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам главы города, большую часть дронов успешно уничтожили силы противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве удалось нейтрализовать 534 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу средства противовоздушной обороны сбили 100 летевших на Москву дронов. Накануне военные уничтожили 15 аппаратов на подлете к столице.

    А в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о накоплении Украиной ракет и дронов для ударов по Москве.

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    17 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    МВД исключило выдачу международных водительских прав за пределами России

    В МВД исключили выдачу международных водительских прав за границей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оформить международное водительское удостоверение за пределами России невозможно, этот процесс доступен только в подразделениях Госавтоинспекции или многофункциональных центрах внутри страны.

    Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в подразделение ГАИ по месту нахождения заявителя, передает ТАСС сообщение пресс-центра Министерства внутренних дел России.

    В ведомстве уточнили, что действующие правила не предусматривают оформление таких документов за границей. При этом подать заявление и получить готовые права можно не только в Госавтоинспекции, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство внутренних дел разъяснило условия возврата водительских прав после лишения.

    Также ведомство предложило ужесточить правила сдачи экзаменов на удостоверение.

    Кроме того, Минтранс и МВД обсудили взаимное признание водительских документов с Китаем.

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    17 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП

    В Москве под Павелецким путепроводом произошло ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошла автомобильная авария, сообщает Дептранс столицы.

    На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает столичный департамент транспорта.

    Отмечается, что движение в сторону области затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    17 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей ради поимки преступников

    Пожилой житель Москвы продал квартиру и отдал мошенникам 13 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура Москвы сообщила, что 82-летний столичный пенсионер лишился почти 13 млн рублей и собственной недвижимости, пытаясь помочь лжесиловикам задержать злоумышленников.

    82-летний пенсионер из Москвы под предлогом поимки преступников продал свою квартиру и отдал мошенникам почти 13 млн рублей, сообщает прокуратура столицы.

    Пожилой житель столицы назвал незнакомке код из СМС якобы для оформления доставки, после чего ему позвонил подставной сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил мужчину, что от его имени переводятся средства на преступную деятельность, и предложил сотрудничать для поимки злоумышленников.

    Поверив мошенникам, пенсионер в течение десяти дней снимал накопления со своих счетов и передавал их курьерам. Звонивший при этом обещал, что все деньги будут возвращены.

    Позже лжеправоохранитель убедил москвича продать недвижимость для успешного завершения операции. Мужчина совершил сделку, приобрел другое жилье меньшей стоимости, а разницу передал прибывшей к нему женщине-курьеру. Общий ущерб превысил 12,9 млн рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров. Банк России также раскрыл уловки телефонных мошенников.

    На прошлой неделе другой столичный пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей.

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    17 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Иномарка сбила пешехода на тротуаре в центре Петербурга

    В центре Петербурга иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар на Суворовском проспекте и совершил наезд на пешехода, мужчина госпитализирован.

    Иномарка под управлением 37-летнего водителя выехала на тротуар на Суворовском проспекте в центре Петербурга, пострадал пешеход, его госпитализировали. Уже известно, что автомобилист, поворачивая с Тульской улицы на проспект, не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

    В результате 57-летний пешеход получил перелом бедра и травму головы, он доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Ранее в городе на Неве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. А летом в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали трое подростков.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    17 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.

    В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

    «Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.

    В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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