Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Эксперт: Угроза тотальной изоляции Москвы со стороны Запада временно снята
Американист Межуев: Угроза тотальной изоляции Москвы Западом временно снята
Решение президента США заморозить предусмотренные «законом Грэма» санкции против России делает его символом политического отступничества от общезападного курса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев.
«Реакция республиканцев на заморозку «адских санкций» до промежуточных выборов будет сдержанной. Большинство будет сдерживать эмоции, понимая, что ситуация и без того аховая и никто не хочет усложнять себе переизбрание. Исключение – отдельные ястребы вроде Майкла Маккола или Лизы Мурковски, но их демарши до выборов маловероятны», – считает политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
После промежуточных выборов 3 ноября, особенно если они окажутся катастрофическими для Республиканской партии, «Трамп может столкнуться с открытым бунтом однопартийцев».
«Демократы, скорее всего, начнут серию расследований, и значительная часть республиканцев их поддержит, считая Трампа главной причиной всех несчастий. Преодолеть президентское вето маловероятно: для этого нужно квалифицированное большинство в две трети, которого у оппонентов сейчас нет. Но после выборов возможны новые законы, лишающие Белый дом права единолично ставить санкции на паузу», – предположил эксперт.
Межуев сомневается, что заморозку санкций можно считать началом «большой сделки» Трампа по Украине. «Президент США находится в предельно уязвимом политическом положении и не может реально быть посредником в обеспечении какой-либо сделки. Украинская сторона, понимая эту уязвимость, демонстрирует готовность действовать вразнос», – пояснил политолог.
По его словам, российская сторона тоже понимает, что надеяться на Трампа бессмысленно. «Вчерашние жесткие заявления российского президента Владимира Путина и удары по энергоструктуре Киева – прямое тому подтверждение. В этой ситуации реальные переговоры выглядят абсолютно фантастическими. Давление на Зеленского, которое Трамп осуществляет, уже открыто не действует: он ждет нового расклада сил. Россия тоже понимает, что эпоха относительно мирных переговоров завершается. Так что вряд ли это начало большой сделки», – рассуждает американист.
Для крупного бизнеса из нейтральных стран сигнал тоже зависит от итогов промежуточных выборов. «Если они не будут провальными, как предсказывают, и Трампу удастся сохранить лояльность партии, это станет неким прецедентом, хотя надежды на это мало. Если Трамп станет символом политического отступничества от общезападного курса и его действия будут признаны образцово-неправильными, это, скорее, ухудшит ситуацию, чем облегчит ее. Угроза тотальной изоляции Москвы со стороны Запада временно снята, но инвесторы будут смотреть на политическую устойчивость Вашингтона, а не только на юридическую оговорку в законе», – полагает Межуев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп распорядился не применять предусмотренные «законом Грэма» (Линдси Грэм* (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкции.
Документ был подписан Трампом в сентябре и должен был принудительно заработать не позднее воскресенья, 18 октября. Однако американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.
В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Также отменены обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию) и санкции против судов «теневого флота». Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ