Американист Межуев: Угроза тотальной изоляции Москвы Западом временно снята

Tекст: Андрей Резчиков

«Реакция республиканцев на заморозку «адских санкций» до промежуточных выборов будет сдержанной. Большинство будет сдерживать эмоции, понимая, что ситуация и без того аховая и никто не хочет усложнять себе переизбрание. Исключение – отдельные ястребы вроде Майкла Маккола или Лизы Мурковски, но их демарши до выборов маловероятны», – считает политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

После промежуточных выборов 3 ноября, особенно если они окажутся катастрофическими для Республиканской партии, «Трамп может столкнуться с открытым бунтом однопартийцев».

«Демократы, скорее всего, начнут серию расследований, и значительная часть республиканцев их поддержит, считая Трампа главной причиной всех несчастий. Преодолеть президентское вето маловероятно: для этого нужно квалифицированное большинство в две трети, которого у оппонентов сейчас нет. Но после выборов возможны новые законы, лишающие Белый дом права единолично ставить санкции на паузу», – предположил эксперт.

Межуев сомневается, что заморозку санкций можно считать началом «большой сделки» Трампа по Украине. «Президент США находится в предельно уязвимом политическом положении и не может реально быть посредником в обеспечении какой-либо сделки. Украинская сторона, понимая эту уязвимость, демонстрирует готовность действовать вразнос», – пояснил политолог.

По его словам, российская сторона тоже понимает, что надеяться на Трампа бессмысленно. «Вчерашние жесткие заявления российского президента Владимира Путина и удары по энергоструктуре Киева – прямое тому подтверждение. В этой ситуации реальные переговоры выглядят абсолютно фантастическими. Давление на Зеленского, которое Трамп осуществляет, уже открыто не действует: он ждет нового расклада сил. Россия тоже понимает, что эпоха относительно мирных переговоров завершается. Так что вряд ли это начало большой сделки», – рассуждает американист.

Для крупного бизнеса из нейтральных стран сигнал тоже зависит от итогов промежуточных выборов. «Если они не будут провальными, как предсказывают, и Трампу удастся сохранить лояльность партии, это станет неким прецедентом, хотя надежды на это мало. Если Трамп станет символом политического отступничества от общезападного курса и его действия будут признаны образцово-неправильными, это, скорее, ухудшит ситуацию, чем облегчит ее. Угроза тотальной изоляции Москвы со стороны Запада временно снята, но инвесторы будут смотреть на политическую устойчивость Вашингтона, а не только на юридическую оговорку в законе», – полагает Межуев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп распорядился не применять предусмотренные «законом Грэма» (Линдси Грэм* (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкции.

Документ был подписан Трампом в сентябре и должен был принудительно заработать не позднее воскресенья, 18 октября. Однако американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.

В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Также отменены обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию) и санкции против судов «теневого флота». Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.