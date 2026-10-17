Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Лавров обсудил с главой МИД Абхазии расширение связей республики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Абхазии Олег Барциц на встрече в Москве обсудили вопросы расширения связей республики со странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
В пресс-службе абхазского президента заявили, что итоги рабочего визита в Москву министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц обсудил с главой республики Бадрой Гунбой, передает РИА «Новости».
«В ходе встречи с Сергеем Лавровым также обсуждались вопросы координации внешней политики и расширения международных контактов Абхазии, в том числе со странами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», – сообщили в пресс-службе Гунбы.
Там добавили, что Барциц отметил всестороннюю поддержку Абхазии в развитии международного взаимодействия со стороны МИД России и лично Лаврова. Кроме того, министр сообщил о планах принять участие в международном форуме «Россия – Африка» в Москве в конце октября, где он рассчитывает установить новые контакты.
Гунба поручил абхазскому внешнеполитическому ведомству продолжить работу по защите интересов граждан республики в России и обеспечить им необходимую правовую поддержку, уточнили в пресс-службе.
Ранее главы МИД России и Абхазии обсудили рекордное развитие двусторонних отношений.
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