Гунба отметил позитивную динамику в развитии отношений России и Абхазии
В ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунба с представителями России была подтверждена взаимная заинтересованность в углублении российско-абхазского сотрудничества и отмечена позитивная динамика в развитии двусторонних отношений.
Состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, следует из сообщения в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии. В переговорах также участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Стороны наметили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах.
«Эта победа для нас священна, и то, что вы находитесь здесь в этот очень важный для всего нашего народа день – показатель дружбы и уважения», – заявил президент Абхазии.
Во время встречи отмечалось, что в прошлом большое количество добровольцев из разных регионов России поддержали народ Абхазии. Также был сделан акцент на том, что в ходе борьбы за независимость Донбасса и Новороссии многие абхазские добровольцы принимают в ней участие.
Участники встречи подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении российско-абхазского сотрудничества и позитивно оценили динамику развития двусторонних отношений между странами.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости республики.