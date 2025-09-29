В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Кириенко и Гунба осмотрели площадку проекта «Абхазский рубеж»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости республики. Вместе с президентом республики Бадрой Гунба он ознакомился с подготовкой к запуску международного спортивно-культурного проекта «Абхазский рубеж».
Пресс-служба президента Абхазии сообщила в Telegram-канале, что в рамках визита Кириенко и абхазский лидер Бадра Гунба ознакомились с площадкой, где стартует международный спортивный проект «Абхазский рубеж». Руководители осмотрели железнодорожную станцию Кяласур в Сухуме, где идет подготовка к запуску проекта в ноябре этого года.
Проект «Абхазский рубеж» был презентован финалистом кадрового конкурса «Команда Абхазии» Георгием Габуния президенту Гунба во время предыдущего визита Кириенко в августе. В селе Адзюбжа Очамчырского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы. «Абхазский рубеж» станет площадкой для спортивных соревнований, мастер-классов, концертов и этнопрограммы, чтобы познакомить гостей с традициями Абхазии.
Визит Кириенко включал также посещение реконструированной набережной Сухума. Руководители оценили обновленную архитектуру, вечернюю подсветку и обсудили планы по дальнейшему благоустройству центральной зоны города. Отмечается, что развитие набережной направлено на повышение туристической привлекательности столицы и создание современных общественных пространств.