Кириенко и Гунба осмотрели площадку проекта «Абхазский рубеж»

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба президента Абхазии сообщила в Telegram-канале, что в рамках визита Кириенко и абхазский лидер Бадра Гунба ознакомились с площадкой, где стартует международный спортивный проект «Абхазский рубеж». Руководители осмотрели железнодорожную станцию Кяласур в Сухуме, где идет подготовка к запуску проекта в ноябре этого года.

Проект «Абхазский рубеж» был презентован финалистом кадрового конкурса «Команда Абхазии» Георгием Габуния президенту Гунба во время предыдущего визита Кириенко в августе. В селе Адзюбжа Очамчырского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы. «Абхазский рубеж» станет площадкой для спортивных соревнований, мастер-классов, концертов и этнопрограммы, чтобы познакомить гостей с традициями Абхазии.

Визит Кириенко включал также посещение реконструированной набережной Сухума. Руководители оценили обновленную архитектуру, вечернюю подсветку и обсудили планы по дальнейшему благоустройству центральной зоны города. Отмечается, что развитие набережной направлено на повышение туристической привлекательности столицы и создание современных общественных пространств.