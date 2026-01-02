Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит средствами ПВО Министерства обороны, передает РИА Новости. Это уже второй подобный инцидент за день, о первом случае Собянин информировал ранее.

По словам мэра, «силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. Российские средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.