Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.
Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит средствами ПВО Министерства обороны, передает РИА Новости. Это уже второй подобный инцидент за день, о первом случае Собянин информировал ранее.
По словам мэра, «силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. Российские средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.