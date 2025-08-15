В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Россиянам пообещали показать воссозданные в подлинном звучании «Войну и мир» Толстого
На широкие экраны в 2027 году выйдет новая масштабная экранизация «Войны и мира» Толстого, где создатели обещают сохранить подлинное звучание романа.
Экранизация романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 18 февраля 2027 года, передает ТАСС. О начале работы над масштабным проектом сообщили представители кинопрокатной компании «Атмосфера кино».
За сценарий отвечает Алексей Гравицкий, известный по работам над экранизациями классических произведений и историко-художественными лентами.
Создатели фильма обещают максимально бережно подойти к оригиналу, подчеркнув, что не собираются переосмысливать роман, а хотят воссоздать атмосферу России начала XIX века с точным следованием тексту Толстого. События картины будут развиваться на фоне Отечественной войны 1812 года, где личные истории героев переплетутся с историческими событиями.
В пресс-службе отметили, что «Война и мир» уже не раз экранизировалась в разных странах, включая Россию, Германию, Италию и США. Новая версия обещает стать еще одной значимой попыткой передать богатство и сложность литературного оригинала для современного зрителя. Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность взаимного обмена кинопродукцией, направленной на продвижение традиционных ценностей. В Госдуме предложили включить фильм «Чебурашка» в список для обмена с США.