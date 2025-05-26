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В ОП России предложили возродить систему института благородных девиц
Член ОП Айгистов предложил создать федеральную сеть женского воспитания в России
В России нужно возродить систему воспитания девочек по примеру института благородных девиц с передачей Смольного института в Петербурге под женское воспитание, заявил президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов.
Создание системы воспитания девочек, аналогичной институту благородных девиц, предложил президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов на круглом столе, передает ТАСС.
Он отметил, что важно найти и использовать положительный опыт прошлого, а также создать музей института и сотрудников той эпохи. Айгистов высказал мнение о необходимости формирования федеральной или общественно-государственной системы воспитания женщин в России.
Айгистов считает, что в стране уже существуют организации, занимающиеся духовно-нравственным воспитанием, и предложил объединить их усилия. По его словам, совместная работа поможет объединить действующие методики, а при отсутствии таковых – создать новые.
Кроме того, Айгистов высказал инициативу передать зданию Смольного института в Петербурге функции центра женского воспитания, сохранив его статус государственного или общественно-государственного органа.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала предложение, отметив важность знакомства девочек с историческими принципами воспитания и утраченной традицией института благородных девиц. Она подчеркнула, что проект требует поддержки профильных министерств и может быть реализован с учетом мнения родителей, а также с участием регионов.
Итоговые рекомендации круглого стола будут направлены в государственные структуры.
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