Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.13 комментариев
Минпросвещения анонсировало пилотный проект по введению оценок за поведение
В шести регионах России с 1 сентября 2025 года стартует эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение – критерии новой системы сейчас разрабатываются.
В ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия с 1 сентября 2025 года начнется пилотный проект по оценке поведения учащихся, передает РИА «Новости». По сообщению Минпросвещения, промежуточные и итоговые результаты эксперимента, а также дальнейшую целесообразность распространения практики на всю страну обсудят с педагогами и родителями.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил: «В новом учебном году мы начинаем апробацию системы оценивания поведения учащихся. Это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию». Министр отметил, что инициатива требует обсуждения с профессиональным сообществом и родительской общественностью.
В ходе эксперимента изучат, как система скажется на дисциплине, мотивации школьников и атмосфере в классах, а также проанализируют организационные и технические вопросы. В министерстве добавили, что критерии оценки и порядок их выставления еще разрабатываются, а принцип объективности обязателен. Законопроект предусматривает, что выставление оценок будет относиться к компетенции самой образовательной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в российских школах в тестовом порядке может появиться оценка за поведение.