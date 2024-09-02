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Директор музея Пушкина рассказала о важности симпозиума «Создавая будущее»
Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева заявила о том, что в ходе Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» можно узнать, как будут выглядеть концепции жизни для XXII и даже XXIII веков.
В ходе симпозиума Елизавета Лихачева и представители других культурных учреждений обсудят, как музеи будут взаимодействовать с аудиторией в будущем, сообщила пресс-служба национального центра «Россия».
«Будущее не возникает на пустом месте; оно строится на определенных основах. Музей будущего должен быть комфортным как для экспонатов, так и для посетителей», – считает искусствовед.
Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября и станет первым мероприятием Национального центра «Россия», который создается по инициативе президента.
Участниками симпозиума станут ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители власти. Они обсудят последствия распространения искусственного интеллекта, будущее цифрового государства, роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса и перспективы освоения других планет.
Вместе с симпозиумом в Национальном центре «Россия» откроется выставка «Наследие для будущего», на которой будут представлены работы молодых художников - выпускников творческих вузов из разных стран.