Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
МУС отклонил апелляцию об освобождении экс-президента Филиппин Дутерте
МУС отклонил апелляцию об освобождении экс-президента Филиппин
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте останется под арестом по делу о преступлениях против человечности, связанным с антинаркотической кампанией.
Апелляционная палата Международного уголовного суда постановила отказать в удовлетворении запроса защиты об освобождении из-под стражи бывшего лидера Филиппин, передает ТАСС.
В своем заявлении судья Апелляционной палаты Лус дель Кармен Ибаньес Карранса подчеркнула: «Отклонив все основания для апелляции, представленные защитой, Апелляционная палата единогласно подтверждает оспариваемое решение Палаты предварительного производства».
Дутерте обвиняется в преступлениях против человечности за действия в рамках антинаркотической кампании, проводимой во время его президентства.
Обвинение считает, что при проведении борьбы с наркотиками он допустил многочисленные нарушения, которые привели к гибели тысяч человек.
Суд не увидел оснований для изменения меры пресечения, несмотря на доводы защиты.
Ранее Международный уголовный суд отказал в освобождении Родриго Дутерте из-за риска его побега.
Апелляционная инстанция Международного уголовного суда отстранила Карима Хана от дела бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по причине возможного конфликта интересов.
Британская компания Highgate проводила проверку сведений о женщине, обвинившей прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в домогательствах, с особым интересом к ее связям с Израилем.