    16 комментариев
    19 комментариев
    6 комментариев
    13 января 2026, 06:57 • Новости дня

    BZ узнала шокирующие подробности о мобилизации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    12 января 2026, 10:20 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях у Гришина и Удачного под Красноармейском

    Tекст: Елизавета Шишкова

    К западу от Красноармейска ведутся интенсивные боестолкновения в районах сел Гришино и Удачное, а на направлении Святогорска зафиксировано продвижение позиций российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    О тяжелых боях вблизи сел Гришино и Удачное на западных подступах к Красноармейску сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

    По его словам, в этих направлениях фиксируются серьезные боестолкновения российских военнослужащих с подразделениями ВСУ.

    «Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», – заявил Пушилин.

    Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил в направлении Святогорска и в районе Дробышева. Он добавил, что схожая ситуация складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения и группы закрепления вошли в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои внутри населенного пункта.

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке установить украинский флаг.

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России продвинулись на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию.

    12 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населенный пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    12 января 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае

    ФСБ предотвратила попытку подрыва ж/д моста в Пермском крае

    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском крае задержан мужчина, который по указанию телефонных мошенников изготовил взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста, дома у него нашли 10 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, по данным спецслужбы, планировался украинскими спецслужбами на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

    В городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения. По информации ФСБ, мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и, следуя их указаниям, изготовил самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. Он перевел мошенникам 350 тыс. рублей на так называемые безопасные счета, а дальнейшие инструкции получал от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

    При обыске по месту жительства задержанного обнаружено 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камера, предназначенная для наблюдения за железнодорожным мостом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ; рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

    В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активную вербовку россиян в интернете и мессенджерах, склоняя их к тяжким преступлениям. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через Telegram, не требуют предоставлять данные паспортов и банковских карт, а также не привлекают к оперативным мероприятиям дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Федеральная служба безопасности предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области.

    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    12 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождено Новобойковское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 50 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Кондратовки и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Ковшаровки, Моначиновки, Нечволодовки, Новоосиново, Петровки и Синихи в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, а также боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и итальянский Puma, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шведский Archer. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в поблизости от Белицкого, Водянского, Гришино в ДНР, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, бронеавтомобили HMMWV и австралийский Bushmaster, а также три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Александровки, Орлов в Днепропетровской области, Голубково, Горького, Зализничного, Новоукраинки, Самойловки и Шевченковского в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Напомним, накануне российские военные освободили Белогорье в Запорожской области, а до этого они очистили Зеленое в той же Запорожской области.

    12 января 2026, 11:46 • Новости дня
    На Украине заявили о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве

    Депутат Рады Нагорняк заявил о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    После серии взрывов на прошлой неделе восстановить работу двух киевских ТЭЦ не удалось, в результате чего половина многоквартирных домов осталась без отопления, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

    Информация о неудачной попытке восстановить работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 поступила от депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, передает ТАСС.

    В эфире телеканала «Киев 24» ему был задан вопрос о состоянии разрушенных объектов, на что он ответил: «К сожалению, нет». По его словам, ни одно защитное сооружение не помогло предотвратить повреждения.

    Ранее, согласно украинскому изданию «Новости. LIVE», источники в администрации города сообщали, что на ремонт ТЭЦ-5 было выделено двое суток, а на ТЭЦ-6 – одни сутки. Однако выполнение этих сроков оказалось невозможным.

    Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве становится катастрофической.

    Жители села Гореничи под Киевом провели акцию протеста из-за отсутствия электричества в домах.

    В субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении.

    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, чтобы пребывать в гораздо меньшей группе оптимистов на тему окончания конфликта, в находятся президент США Дональд Трамп и сам Зеленский.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    12 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Кулеба выразил радость от возобновления диалога с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовал облегчение и надеется на продолжение диалога.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что после встречи с Владимиром Зеленским у него «камень с души упал», передает ТАСС.

    По его словам, на протяжении полутора лет он ощущал, что отсутствие контактов с президентом было неправильным, и выразил надежду, что диалог поможет усилить команду Украины. Кулеба отметил, что главное достижение этой встречи – возобновление диалога.

    Зеленский сообщал 5 января, что провел встречу с бывшим главой МИД Украины.

    Отвечая на вопрос о возможных должностях, экс-министр подчеркнул, что не ищет постов, а договорился с Зеленским о том, что президент подумает над форматом дальнейшего взаимодействия. Кулеба добавил, что встреча стала возможной после увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. Отношения Кулебы и Ермака были непростые.

    Кулеба также высказался о решении Европейского союза выделить Киеву 90 млрд евро в 2026–2027 годах, заявив, что таким образом ЕС «выстрелил себе в ногу». По словам экс-министра, несмотря на многочисленные внутренние проблемы, ЕС продолжает оказывать поддержку Украине, однако эта поддержка, по мнению Кулебы, нестабильна.

    «Ну и выстрел себе в ногу, но Европейский союз все-таки нашел 90 миллиардов евро для Украины на 2 года», – сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

    Он признал, что Евросоюз остается партнером Киева, но подчеркнул, что стабильности в этом сотрудничестве нет. По мнению Кулебы, единственным проявлением последовательности Брюсселя являются санкции против России, хотя и они, как отметил бывший министр, носят ограниченный характер.

    Напомним, Кулеба подал в отставку в сентябре 2024 года.

    Бывший министр иностранных дел Украины рассказал о своем вынужденном отъезде из страны. Кулеба позже вернулся в Киев спустя несколько дней после новостей о его бегстве.

    Экс-глава МИД заявил, что Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение.

    12 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву

    Рютте: Удар «Орешником» стал сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавний российский удар ракетной системой «Орешник» по Львову.

    По его словам, этот удар следует рассматривать как попытку России заставить альянс отказаться от поддержки Киева, передает ТАСС.

    «На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы «Орешник» по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», – заявил Рютте на пресс-конференции во время визита в Хорватию.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    12 января 2026, 08:58 • Новости дня
    В Германии заявили о неспособности немецкой системы ПРО перехватить «Орешник»

    Welt сообщил о невозможности перехвата «Орешника» системой ПРО Arrow 3

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкая система ПРО Arrow 3 пока не способна перехватить ракету «Орешник» из-за неполной готовности комплекса, сообщила газета Welt со ссылкой на командование НАТО.

    Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету типа «Орешник» или аналогичное вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Welt и данные командования НАТО.

    По информации Welt, в теории система Arrow 3 могла бы попытаться отразить ракету, выпущенную по западной части Украины, однако технические расчеты и характеристики «Орешника» говорят об обратном.

    Как отмечается в материале, представители НАТО заявили: «Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй». Это существенно ограничивает ее возможности в реальных условиях.

    Кроме того, автор публикации уточняет, что сейчас на направлении работает нидерландская система Patriot. Возможности этой системы противостоять ракетам класса «Орешник» серьезно ограничены или вовсе отсутствуют, подчеркивается в материале немецкой газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая ракета «Орешник» продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне ее поражения. Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов. Российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам в связи с их планами размещения войск на Украине.

