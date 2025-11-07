Guardian сообщила о попытке найти компромат на обвинявшую прокурора МУС женщину

Guardian: Частная фирма искала компромат на женщину, обвинившую прокурора МУС Хана

Tекст: Мария Иванова

Частная компания занималась поиском компромата на женщину, которая обвинила прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в сексуальных домогательствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Guardian.

Газета уточняет, что речь идет о малоизвестной лондонской фирме Highgate, определяющей себя как стратегический консалтинговый бизнес, который консультирует руководителей компаний и политиков.

Известно, что Highgate пыталась получить личные данные обвинительницы: ее паспортную информацию, сведения о семье и возможные связи с Израилем или его спецслужбами. В материале подчеркивается, что доказательств существования таких связей обнаружить не удалось. Операция по сбору сведений, по данным Guardian, была заказана одним из высокопоставленных дипломатических подразделений Катара.

В комментарии для Guardian компания Highgate подтвердила участие в операции, заявив: «Мы не действовали против кого-либо». При этом представители фирмы отрицают, что проект был заказан или оплачен правительством Катара. Кроме того, газета не нашла доказательств личного участия Карима Хана в операции, но выяснила, что один из его представителей общался с сотрудниками Highgate.

Ранее Ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известно о предполагаемом ненадлежащем поведении Карима Хана в отношении сотрудника суда. С мая 2024 года он находится в административном отпуске из-за расследования по обвинениям в домогательствах, а в августе появилась информация о том, что вторая женщина также выступила с обвинениями против него.

В мае 2024 года Карим Хан подал в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Ордеры были выданы, несмотря на попытки Израиля оспорить юрисдикцию МУС, и страна обжаловала это решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционная инстанция Международного уголовного суда приняла решение об отстранении прокурора Карима Хана от дела эс-президента Филиппин Родриго Дутерте из-за возможного конфликта интересов.

CША ввели санкции против Карима Хана.

Хан год назад стал объектом расследования по обвинениям в неправомерном поведении, включая подозрения в сексуальных домогательствах.