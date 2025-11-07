11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
Guardian: Частная фирма искала компромат на женщину, обвинившую прокурора МУС Хана
Британская компания Highgate проверяла сведения о женщине, обвинившей прокурора МУС Карима Хана в домогательствах, интересуясь ее связями с Израилем, пишет газета Guardian.
Частная компания занималась поиском компромата на женщину, которая обвинила прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в сексуальных домогательствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Guardian.
Газета уточняет, что речь идет о малоизвестной лондонской фирме Highgate, определяющей себя как стратегический консалтинговый бизнес, который консультирует руководителей компаний и политиков.
Известно, что Highgate пыталась получить личные данные обвинительницы: ее паспортную информацию, сведения о семье и возможные связи с Израилем или его спецслужбами. В материале подчеркивается, что доказательств существования таких связей обнаружить не удалось. Операция по сбору сведений, по данным Guardian, была заказана одним из высокопоставленных дипломатических подразделений Катара.
В комментарии для Guardian компания Highgate подтвердила участие в операции, заявив: «Мы не действовали против кого-либо». При этом представители фирмы отрицают, что проект был заказан или оплачен правительством Катара. Кроме того, газета не нашла доказательств личного участия Карима Хана в операции, но выяснила, что один из его представителей общался с сотрудниками Highgate.
Ранее Ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известно о предполагаемом ненадлежащем поведении Карима Хана в отношении сотрудника суда. С мая 2024 года он находится в административном отпуске из-за расследования по обвинениям в домогательствах, а в августе появилась информация о том, что вторая женщина также выступила с обвинениями против него.
В мае 2024 года Карим Хан подал в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Ордеры были выданы, несмотря на попытки Израиля оспорить юрисдикцию МУС, и страна обжаловала это решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционная инстанция Международного уголовного суда приняла решение об отстранении прокурора Карима Хана от дела эс-президента Филиппин Родриго Дутерте из-за возможного конфликта интересов.
CША ввели санкции против Карима Хана.
Хан год назад стал объектом расследования по обвинениям в неправомерном поведении, включая подозрения в сексуальных домогательствах.