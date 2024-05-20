Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Уехавший из России Шац рассказал о проблемах
Получившие статус иностранного агента лица испытывают трудности, эти граждане «поражены в правах», заявил юморист Михаил Шац* (признан иноагентом в России).
В интервью на YouTube-канале Сони Шац заявил, что стал человеком, «пораженным в правах», ему приходится выполнять множество рутинных действий, чтобы на него не завели уголовное дело в России, передает «Вечерняя Москва». В частности, он пожаловался на законы, запрещающие иноагентам рекламировать в соцсетях российские компании.
Артист отметил, что при этом может получать бесплатную помощь адвокатов.
В октябре 2022 года Шац пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом