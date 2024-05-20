Уехавший из России Шац рассказал о проблемах

Tекст: Алексей Дегтярев

В интервью на YouTube-канале Сони Шац заявил, что стал человеком, «пораженным в правах», ему приходится выполнять множество рутинных действий, чтобы на него не завели уголовное дело в России, передает «Вечерняя Москва». В частности, он пожаловался на законы, запрещающие иноагентам рекламировать в соцсетях российские компании.



Артист отметил, что при этом может получать бесплатную помощь адвокатов.

В октябре 2022 года Шац пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.