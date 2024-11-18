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    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России в 1918–1920 годах, полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное – человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера: быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

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    18 ноября 2024, 09:41 • Новости дня

    Израиль ввел тяжелую артиллерию в Ливан впервые с начала операции

    The Jerusalem Post сообщила о вводе Израилем тяжелой артиллерии в Ливан для поддержки ЦАХАЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала наземной операции в Ливане перебросила на его территорию тяжелую артиллерию, передает ТАСС. Это событие произошло в ночь на воскресенье, когда через границу были передислоцированы артиллерийские части 36-й дивизии.

    По данным издания, артиллерийские подразделения, включая 411-й батальон Армии обороны Израиля, предназначены для огневой поддержки наземных сил. В настоящее время эти силы штурмуют вторую линию обороны шиитского движения «Хезболла» в приграничных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане, что привело к значительным разрушениям. Также сообщалось, что при ударе израильского дрона на юге Ливана погибли трое военных.

    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

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    17 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций

    Иран потребовал от США 1 трлн долларов компенсаций за ущерб от санкций

    Tекст: Максим Попов

    США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 1 трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал Али Шамхани.

    Шамхани подчеркнул, что санкции были введены не после выхода США из ядерной сделки, а сразу после Исламской революции 1979 года, передает ТАСС.

    По словам генерала, санкции начались после захвата американского посольства в Тегеране, известного как «шпионское гнездо», и были направлены на сдерживание иранских возможностей. Он также отметил, что США поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой угрозы национальной безопасности Ирана.

    Известно, что США ввели первые односторонние санкции против Ирана сразу после Исламской революции. Эти меры включали запрет на закупку иранской нефти, замораживание иранских активов в США и их зарубежных филиалах, а также запрет на экспорт американских товаров, включая продовольствие и медикаменты, в Иран.

    До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 08:40 • Новости дня
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны, переговоры прерваны, сообщил изданию «D News Абхазия» лидер протестующих Ливан Микаа.

    По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы, передает РБК.

    При этом пресс-служба президента сообщила, что президент Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 км от столицы.

    Представители оппозиции заявили, что в случае, если Бжания не выйдет на связь до утра, парламент поднимет вопрос о его отставке.

    Ранее сообщалось, что оппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа.

    Напомним, парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

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    16 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе встречи с жителями села Тамыш пообещал сложить полномочия, как только протестующие освободят здание парламента в Сухуме.

    Бжания заявил о своей готовности покинуть пост в случае, если протестующие освободят здание парламента в Сухуме, передает РИА «Новости».

    Президент Абхазии отметил, что его отставка должна послужить основой для новых выборов, где, по его словам, будет видно, насколько поддерживаются оппозиционные силы.

    «Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», – подчеркнул он.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. После этого оппозиция заявила, что якобы Бжания покинул столицу страны, прервав переговоры с протестующими.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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    16 ноября 2024, 23:44 • Новости дня
    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии

    Осветительные снаряды упали во дворе резиденции Нетаньяху в Израиле

    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Во дворе резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии упали два осветительных снаряда, ущерба и пострадавших нет, сообщила Times of Israel.

    По данным полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), снаряды не нанесли ущерба и не причинили вреда. В резиденции на момент инцидента никого не было, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что спецслужбы Израиля начали расследование происшествия. Они расценили его как серьезный инцидент, указывающий на опасную эскалацию. Власти осуждают подобные действия и намерены принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, говорится в материале.

    Напомним, до этого ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.

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    15 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Axios: Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов

    Axios: Пентагон шокирован продвинутым вооружением йеменских хуситов и их ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Пентагон выражает обеспокоенность по поводу впечатляющего уровня вооружения шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов), контролирующего север Йемена, сообщает РИА «Новости».

    Лаплант на мероприятии портала Axios отметил, что хуситы обладают прогрессивным арсеналом, включая ракеты, которые демонстрируют выдающиеся возможности. Он подчеркнул, что вооружение хуситов вызывает тревогу, особенно учитывая его стремительное развитие за последние полгода.

    Лаплант, инженер с многолетним опытом работы в области ракетных технологий, был шокирован тем, как быстро хуситы модернизировали свое вооружение. Он подчеркнул, что эти изменения за последние шесть месяцев были для него неожиданными, они вызывают озабоченность. Хуситы не только расширяют свой арсенал, но и активно используют его, что делает их более угрожающими с точки зрения потенциальной военной мощи.

    По данным портала Axios, хуситы в течение года используют беспилотники и ракеты для блокирования вод Йемена, что нарушает международное судоходство. Это вызывает дополнительные волнения среди международного сообщества. Специалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу отметил, что хуситы являются единственным союзником Ирана, который обладает противокорабельными баллистическими ракетами, что подчеркивает их стратегическую значимость и угрозу для региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву, а также атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле.

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    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

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    16 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Хуситы ударили беспилотниками по израильскому городу Эйлат

    Повстанцы «Ансар Аллах» ударили дронами по Эйлату на юге Израиля

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

    Как сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа, ВВС провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников, передает ТАСС.

    Движение «Ансар Аллах» неоднократно заявляло о своих намерениях противостоять Израилю, обвиняя его в агрессии и оккупации палестинских территорий.

    Напомним, ранее заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

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    17 ноября 2024, 20:58 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону беспилотниками

    Хуситы ударили по Тель-Авиву и Ашкелону с помощью беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по районам Яффо в Тель-Авиве и городу Ашкелон в Израиле. Как передает ТАСС, об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В заявлении вооруженных сил мятежников, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», говорится: «Военно-воздушные силы провели военную операцию, нанеся удары по ряду военных и важных объектов израильского противника в районах Яффо и Ашкелон на юге оккупированной Палестины».

    По словам хуситов, беспилотники, запущенные по целям в Израиле, успешно достигли своих целей. Движение «Ансар Аллах» продолжает заявлять о своем стремлении наносить удары по израильским объектам, поддерживая напряженность в регионе.

    Накануне хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

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    16 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Движение «Хезболла» атаковала пять израильских баз в районе Хайфы

    Бойцы «Хезболлы» ударили по базам ВВС и ВМС Израиля в Хайфе и Кармеле

    Tекст: Максим Попов

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.

    Как сообщает ТАСС, бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали пять израильских военных объектов в районе Хайфы. Удары были нанесены по базе ВВС в Хайфе, базе ВМС и логистической базе «Стелла Марис». По данным пресс-службы движения, также была атакована база «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.

    В заявлении движения подчеркивается, что «бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет».

    Напомним, накануне израильские ВВС поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане, в пресс-службе израильской армии заявили, что в числе целей были объекты ХАМАС и «Хезболлы».

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    16 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии

    Tекст: Александра Юдина

    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии Аслана Бжании, в ожидании выступления лидеров оппозиции.

    Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает РИА «Новости».

    Собравшиеся у администрации отказались принять предложение Бжании о проведении досрочных выборов.

    В ходе акции оппозиционер Адгур Ардзинба спросил у демонстрантов, готовы ли они покинуть правительственный комплекс и согласны ли на то, чтобы вице-президент временно исполнял обязанности президента. Протестующие ответили отказом.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. Позднее Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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    17 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане

    Израиль начал вторую фазу операции в Южном Ливане с зачисткой территорий до 15 км

    Tекст: Максим Попов

    Армия обороны Израиля начала вторую фазу наземной операции в Южном Ливане, продвигаясь вглубь территорий, сообщил телеканал Al Jazeera.

    По имеющейся информации, израильские войска разместили артиллерийские батареи в контролируемых ими районах, чтобы усилить огневую поддержку своих спецподразделений, передает ТАСС.

    Также сообщается, что в течение суток израильская армия пыталась продвинуться на нескольких участках фронта, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением отрядов шиитского движения «Хезболла».

    Боестолкновения происходили в районе Эд-Духейра и на линии Тейр-Харфа – Джиббин. Авиация поддерживала наступающие силы при штурме поселка Шамаа. Попытки прорыва спецподразделений фиксировались со стороны Блиды и Марун-эр-Раса, которые находятся под контролем Израиля.

    Напомним, накануне израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.

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    16 ноября 2024, 13:29 • Новости дня
    Президент Абхазии прибыл на встречу с жителями родного села Тамыш

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в родное село Тамыш Очамчырского района для встречи с жителями и обсуждения актуальных вопросов.

    Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в родное село Тамыш Очамчырского района, передает ТАСС.

    Цель его визита – встреча с местными жителями и обсуждение важных для региона вопросов. В мероприятии примут участие главы местных администраций, депутаты парламента и местных собраний, министры, а также спикер парламента Лаша Ашуба.

    Такие встречи с местными жителями являются частью регулярной программы президента Абхазии, направленной на поддержку и развитие местных сообществ.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. После этого оппозиция заявила, что якобы Бжания покинул столицу страны, прервав переговоры с протестующими.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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    15 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    МИД призвал ХАМАС освободить россиян Труфанова и Харкина в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

    По ее словам, удержание невинных людей не может быть оправдано, и повторила призыв к освобождению всех гражданских лиц, передает ТАСС.

    «На сегодня в плену остается более 100 человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц – и в первую очередь наших соотечественников Труфанова и Харкина», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, вопрос освобождения заложников является приоритетным в контактах российской стороны с ХАМАС и другими палестинскими организациями.

    Захарова добавила, что работа в этом направлении будет продолжена с использованием каналов российских посольств в странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа, с участием всех вовлеченных сторон.

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    16 ноября 2024, 14:17 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военно-воздушные силы Израиля в последние сутки поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане, в пресс-службе израильской армии заявили, что в числе целей были объекты ХАМАС и «Хезболлы».

    Удары наносились по целям в секторе Газа и на юге Ливана, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там заявили, что израильские военные уничтожили ряд террористов и обнаружили большое количество оружия.

    В пятницу израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» на южной окраине Бейрута, в городе наблюдались мощные взрывы и густые клубы дыма.

    В четверг в результате израильского авиаудара по районам Маззе и Кудсея в центре Дамаска погибли 15 человек, еще 16 жителей получили ранения, среди жертв были женщины и дети.

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      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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