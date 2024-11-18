Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.0 комментариев
Израиль ввел тяжелую артиллерию в Ливан впервые с начала операции
The Jerusalem Post сообщила о вводе Израилем тяжелой артиллерии в Ливан для поддержки ЦАХАЛ
Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала наземной операции в Ливане перебросила на его территорию тяжелую артиллерию, передает ТАСС. Это событие произошло в ночь на воскресенье, когда через границу были передислоцированы артиллерийские части 36-й дивизии.
По данным издания, артиллерийские подразделения, включая 411-й батальон Армии обороны Израиля, предназначены для огневой поддержки наземных сил. В настоящее время эти силы штурмуют вторую линию обороны шиитского движения «Хезболла» в приграничных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане, что привело к значительным разрушениям. Также сообщалось, что при ударе израильского дрона на юге Ливана погибли трое военных.