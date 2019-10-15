Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии, сообщается в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

По словам Помпео, целью указа является оказание давления на Турцию для прекращения ее наступления на северо-восток Сирии, передает РИА «Новости».

«Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту [США] полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», – говорится в заявлении Помпео.

«Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа», – отмечается в заявлении.

Тем временем министерство финансов США объявило о введении санкций против турецких чиновников в связи с ситуацией в Сирии. В список санкций попал министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Накануне Трамп предложил президенту Сирии Башару Асаду защитить курдов от Турции. После этого он объявил об увеличении пошлин на сталь из Турции и прекращении дальнейших переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки.

Напомним, на прошлой неделе Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции на севере Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД