Трамп сделал предложение Асаду

Глава американской администрации Дональд Трамп предложил президенту Сирии Башару Асаду защищать курдов и сражаться с Турцией за свою землю.

«После победы над 100% халифата (запрещенной в России террористической группировки) ИГИЛ*, я в значительной степени вывел наши (американские, – прим. ВЗГЛЯД) войска из Сирии. Пусть Сирия и [Башар] Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю», – написал Трамп в своем Twitter.

«Я сказал своим генералам, почему мы должны сражаться за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага? Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, устраивает меня, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справятся, [а] мы находимся в 7000 милях!», – добавил американский лидер.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии.

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией. В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для защиты границы.

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