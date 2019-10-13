Курды договорились с Дамаском о размещении сирийских войск вдоль границы с Турцией

Представители сирийских курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении военнослужащих Сирии вдоль границы страны с Турцией, сообщило Agence France-Presse.

В заявлении курдов отмечается, что целью размещения сирийских правительственных войск вдоль границы страны с Турцией является оказание помощи коалиции «Силы демократической Сирии», основу которой составляют курдские военизированные формирования, для отражения «турецкой агрессии», передает ТАСС.

Курды также обратились к Анкаре с призывом «освободить все оккупированные Турцией» сирийские города.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

В воскресенье власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, а также установить контроль над двумя городами на границе с Турцией.

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