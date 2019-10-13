Армия Сирии решила установить контроль над двумя городами на границе с Турцией

Сирийские правительственные силы возьмут под свой контроль два крупных города, расположенных на границе с Турцией, в течение ближайших двух дней, сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, части сирийской армии войдут в два приграничных города для контроля над ситуацией в них в течение ближайших 48 часов, передает ТАСС.

Речь идет о городе Манбидж, расположенном на востоке провинции Алеппо, и городе Кобани (известном также как Айн-эль-Араб) в северной части той же провинции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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