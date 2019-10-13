Турецкие войска захватили город в Ракке

Гостелевидение в Сирии сообщило о захвате приграничного населенного пункта Сулук на северо-востоке провинции Ракка турецкими войсками.

«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Ранее также сообщалось, что военные Турции обстреляли американские позиции в Сирии в районе города Кобани.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, после чего турецкие войска вошли в сирийский город Телль-Абъяд и захватили сирийский Рас-эль-Айн.

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