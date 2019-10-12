Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Военные США в Сирии подверглись обстрелу с турецких позиций, сообщил Пентагон.

Обстрел «произошел в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны безопасности, и в районе, в котором присутствуют силы США». Американское военное ведомство подчеркнуло, что Турции было известно о присутствии в указанном районе военых США.

Никто из военнослужащих США не пострадал, передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в связи с обстрелом турецкими силами сирийского города Кобани.

Турция проводит в Сирии военную операцию против курдов.

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