Турецкое вторжение в Сирию работает на возрождение Османской империи

Турецкая операция в Сирии вызвала на Западе возмущение, и это можно объяснить не только гуманитарными соображениями. Территория, на которую вступила турецкая армия, раньше входила в состав Османской империи. Есть целый ряд признаков того, что Анкара лелеет мечты о ее воссоздании. Не исключено, что и вооруженным путем.

Кроме США с их мессианством и верой в собственное всевластие, существует очень немного стран, открыто претендующих на имперское мышление. Турция из них едва ли не единственная, которая воплощает эти идеи на практике. В том числе и путем вооруженного вторжения в соседние страны, угрожая ради своих имперских амбиций разрушить отношения как с традиционными союзниками, так и с уже привычными наднациональными институтами типа Евросоюза или НАТО. В чем смысл?

В 2011 году министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу опубликовал книгу под названием «Стратегическая глубина. Международное положение Турции», которая в последствии стала известна под сокращенным названием «Стратегическая глубина» (Stratejik derinlik). Именно этот фундаментальный труд считается основой теории неоосманизма, хотя сам Давутоглу по тактическим соображениям открещивался от этого термина. А внешняя политика Анкары следовала этим идеям задолго по появления их письменной структурированной версии. Имперскость и неоосманизм перешли в военную плоскость в том же 2011 году, когда вышла работа Давутоглу. Тогда правительство Асада в Сирии было на грани распада, и Турция решила, что впервые получила возможность перейти в наступление при минимальных потерях и только в выигрыше во внутреннем имидже.

Для начала Давутоглу изобрел постулат «ноль проблем с соседями», что на практике должно было означать максимальное использование «мягкой силы» в отношении тех соседей Турции, кто ранее входил в орбиту влияния Османской империи на пике ее успеха. Быстро выяснилось, что «мягкой силы» в классическом понимании недостаточно, и по Турции пошла гулять формула «ноль соседей – ноль проблем». Теперь это уже означало вмешательство во внутренние дела стран-осколков Османской империи. Давутоглу настаивал на теории создания противовесов на всем «постосманском» пространстве, постепенном выходе из-под «западного зонтика» и чрезвычайной роли Турции в заявленном регионе.

Партия справедливости и развития Реджепа Таййипа Эрдогана остро нуждалась в подобной идеологии. Эрдогану требовалось избавиться от доминирующей армии в обществе, ускорить экономический рост и консолидировать население. Под все это прекрасно подходили идеи неоосманизма. Внутри Турции эти идеи и лозунги нашли понимание и поддержку, и сейчас, по разным данным, большинство населения страны (кроме части курдов) полностью поддерживает экспансионистские и имперские планы. Многолетняя пропаганда, включая даже телевизионные сериалы о «потомках Эртогрула» и «золотом веке Сулеймана», убедила турок, что новый рост экономики возможен только за счет внешней экспансии.Теория неоосманизма изначально строилась на четырех основах: крови, языка, почвы и османского мышления.

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Кровь и язык – с этим более-менее все понятно. В орбиту внимания попадали все тюркоязычные народы или их наследники. В первую очередь это страны Средней Азии, российское Поволжье, Крым, гагаузы Молдавии, северный Кипр, Азербайджан, турецкое меньшинство в Болгарии и Македонии, туркоманы Сирии и исторические влиятельные туркоманские общины в Палестине и Саудовской Аравии. Тогдашний премьер-министр Тургут Озал неосторожно высказал лозунг «Великая Турция от Средиземного моря до Китайской стены», что ему потом долго аукалось. Сменивший его на этом посту более острожный и дальновидный Давутоглу такого не говорил, зато действовал.

Турецкая «мягкая сила» заработала по полной. Сторонники партии Эрдогана чуть ли не официально стали называть себя Osmanli torunu – «потомками османов». Первой жертвой пали традиционно дружественные отношения с Израилем, которые до 2010 года рассматривались как стратегический альянс двух единственных на Ближнем Востоке неарабских, демократических по форме и светских государств. После войны в Газе 2008-09 годов правительство Эрдогана открыто встало на сторону палестинцев вплоть до применения силы в отношении израильских пограничных катеров в Средиземном море. И, как это ни удивительно, именно в этот период отношения Анкары с Ираном, Ираком и Сирией стали резко улучшаться на фоне общей неприязни к Израилю, а имперские амбиции новых османов тогда не казались еще чем-то из ряда вон выходящим.

Тут-то и возник вопрос двух других основ неоосманизма – почвы и османского мышления. Под почвой стали понимать все земли, до которых когда-либо дотягивалась Османская империя. Нашлись сочувствующие, в первую очередь албанцы. Лидер Косово Хачим Тачи даже заявил: «Турция – это Косово, Косово – это Турция».

Он отчасти прав, поскольку именно при османах началось массовое переселение на земли Старой Сербии выходцев из северной Албании, что и сформировало косовских албанцев как нацию. А на пике своего рассвета в Османской империи до 90% великих визирей, губернаторов провинций, вали, байрактаров, силахдаров и дефтердаров (на современный лад: командующих округами, военных министров и министров финансов) были этническими албанцами. В XVIII веке албанское семейство Кёпрюлю фактически манипулировало Османской империей, подмяв под себя все основные государственные и военные должности. Да и сам Кемаль Ататюрк – отец-основатель современной Турции был наполовину албанец, наполовину македонец, а в его первом правительстве не было ни одного этнического османа – одни албанцы, македонцы и абхазы. Во многом это и определило национальную политику Ататюрка, который запретил на государственном уровне все национальности, кроме одной, новой – турки. И этот запрет действует до сих пор с некоторыми поправками на современные веяния.

Агрессивное проникновение Турции на Балканы стало особенно заметно во время и по окончанию войны в Боснии. Турецкая «мягкая сила» озаботилась «восстановлением культурного наследия». Турки принялись восстанавливать исторические здания в Боснии и Македонии, построенные при Османской империи, а им несть числа. Весь центр Сараево – это сплошной памятник османского зодчества. При этом восстанавливались не только мечети, да и вообще религиозного компонента в этом было немного. Речь шла и идет их исключительно о «светской памяти» Балкан о «золотом веке» Османской власти. В Албании один из крупнейших городов – Эльбасан был построен на пустом месте турками как альтернатива крепости Круя, в которой оборонялся европейски настроенный и финансируемый генузцами князь Георгий Кастриоти (Скандербег). В Болгарии такого реннесанса не случилось, но многочисленная местная турецкая община стала получать серьезную политическую и финансовую поддержку из Анкары.

Отдельная история с Грузией, в которой и глазом моргнуть не успели, как турки оказались основными инвесторами. Причем в основном в Аджарии,

которая также с точки зрения неоосманизма считается входящей в османскую орбиту, хотя статус Аджарии гарантируется не Грузией и ее конституцией, какой бы она не была, а российско-турецкими мирными соглашениями.

Азербайджан, получив финансовую независимость в результате скачка цен на нефть, теперь предпочитает «исторические связи» с Турцией игнорировать. Тем более что физически земли современного Азербайджана никогда в Османскую империю не входили, а близость языка воспринимается скорее как сложный казус. «Азери», азербайджанский акцент в Турции не приветствуются, что самих азербайджанцев закономерно раздражает. Здесь турецкая «мягкая сила» очевидно дала сбой.

Из всех тех соседей, с которыми надо было создать «нулевые отношения», оказались резко против армяне и греки. С армянами все понятно, а с греками состояние «ни войны, ни мира» приводит к тому, что Афины поддерживают, где могут, все, что настроено антитурецки (в первую очередь курдов и тех же армян).

Кстати, термин «неоосманизм» впервые появился именно в греческой печати после войны на Кипре 1974 года. Во многом из-за этого Ахмет Давутоглу и не рисковал произносить это слово всуе, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций. Сейчас же, когда одной из основ неоосманизма стал курс на максимальное отстранение от Европы и Евросоюза, открыто поощряется говорить о неоосманизме и в отношении Греции. Но попытки предложить свои услуги (например, в восстановлении мечетей в Салониках) приводят в Греции почти к истерике.

При том, что сами эти бывшие мечети в основном и есть православные храмы, к которым турки приделывали минареты и михраб (как случилось с Айя-Софией в Стамбуле).

Дополнительным камнем преткновения становится город Эдирне, древний Андрианополь. Эдирне был столицей османского племени еще до захвата султаном Мехметом Константинополя и с тех пор считается чуть ли не основным культурным и историческим центров османов. Там, как и в Стамбуле, расположены гробницы султанов, великих визирей и духовных лидеров, а несколько столетий Эдирне был главной военной базой на европейской части Оманской империи и штабом янычар. После распада Османской империи Кемаль Ататюрк чуть ли вымаливал у победившей коалиции оставить туркам Эдирне. Если бы греки победили в той войне 1919-22 годов, то, конечно же, никакого Эдирне не было бы, как и Стамбула бы в его нынешнем варианте. Но сейчас сохранение Эдирне в составе турецкого государства считается едва ли не самым важным внешнеполитическим успехом Кемаля Ататюрка.

Как и так называемое «мирное решение вопроса Искендеруна». В 1922 году французская армия контролировала не только подмандатную территорию Шама (нынешние Сирию и Ливан), но и Киликию, в которой к тому времени уже физически не осталось армян. После ухода французов из Киликии, в подмандатную часть Шама была включена и провинция Хатай – прибрежная зона Средиземного моря, примыкающая к сирийской провинции Латакия с городом Александретта. В 1921 году в Сан-Ремо был заключен договор, по которому на территории бывшего Александреттского санджака образовывалась провинция Хатай под французским мандатом, поскольку помимо греков и армян там проживало и много турок. В 1937 году на севере Сирии образовалось независимое государство Хатай. Просуществовало оно чуть более года, поскольку осенью 1939 года под шумок, когда европейские державы были заняты другими делами, Турция аннексировала Хатай и переименовала Александретту в Искендерун. После Суэцкого кризиса 1956 года Сирия заключила военное соглашение с СССР и заявила свои претензии на Хатай, что страшно перепугало Анкару. Дебаты в ООН остановили угрозу войны. Но сейчас вторжением на территорию Сирию на другом участке границы, в Курдистане,

Анкара фактически вновь «подвешивает» вопрос об Искендеруне\Александретте — хотя в современной ситуации война вряд ли возможна.

Как и в целом - значительная часть задач, которые ставит перед турками теория неоосоманизма, плохо разрешимы в современной ситуации. Но сводить нынешнюю операцию Турции в сирийском Курдистане только с вечной борьбой против террористической части курдского национального движения было бы слишком узко. В современной Труции неоосманизм поддерживается большинством общества, и теоретически он может завести очень далеко.

Там, где это возможно, в первую очередь на Балканах, Анкара и далее будет продолжать политику «мягкой силы», поддакивая албанцам и восстанавливая исторические строения в Боснии и Македонии. Понятно, что это все ограничено Сербией и Венгрией, которые скорее все заминируют (а венгры уже минируют свои границы от мигрантов), чем пустят к себе «мягких турок». Но недавний визит Эрдогана в Белград, где он встречался не только с сербским руководством, но и представителями балканских стран «постосманского пространства», показал, что эти идеи из Анкары еще долго не выветрятся.

Турция сейчас практически единственная страна на планете, возведшая идею исторического реваншизма в ранг новой государственной идеологии. Пока турки кидаются с ятаганом наперевес не на всех вокруг, а только на тех, кто послабее, но в этом списке вполне могут оказаться, например, армяне и греки. Оманский реваншизм сложно сопоставлять со стремлением к объединению разделенных народов, как, например, русских после распада СССР. И уже неважно, чем закончится операция турок в сирийском Курдистане. Главное, чтобы дальше не пошла, раз уж сейчас ее не остановить.

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