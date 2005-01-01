Эрдоган исключил превращение Стамбула в Константинополь

Жители Турции никогда не позволят превратить Стамбул в Константинополь, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, приуроченной к 104-й годовщине победы в сражении при Чанаккале.

«Турецкий народ будет всегда населять эти земли. Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», – передает слова Эрдогана Anadolu.

Он также напомнил о последних антитурецких высказываниях, сделанных, в частности, новозеландским террористом перед нападением на мечети и сыном премьер-министра Израиля. Эрдоган пообещал защищать интересы мусульман и турок во всем мире.

Битва при Чанаккале состоялась 18 марта 1915 года. Турецкие войска противостояли флоту Антанты, которая хотела захватить Константинополь и вывести Турцию из войны, однако потерпела поражение в этом сражении.

В феврале в Сирии заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи.