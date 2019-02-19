Эрдогана обвинили в мечтах об Османской империи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи, поэтому хочет занять земли к востоку от Евфрата, заявила советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан.

«У Турции есть амбиции занять земли (земли к востоку от Евфрата, подконтрольные курдам – прим. ВЗГЛЯД). Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал Эрдогана «мелким слугой Америки».

В январе Эрдоган заявлял, что Анкара может начать операцию на севере Сирии против курдских формирований.