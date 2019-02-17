Асад назвал Эрдогана «мелким слугой Америки»

Сирийский президент Башар Асад заявил, что вторая часть конституционной комиссии от сирийской оппозиции представляет точку зрения Турции, а не народа САР.

По словам Асада, представители правительства Сирии в комиссии представляют точку зрения сирийского государства и большей части сирийского народа. Но есть и другая сторона, которая вместо того, чтобы представлять вторую часть сирийского народа, не согласную с точкой зрения государственной власти, представляет интересы Анкары, передает РИА «Новости».

«Они не представляют ни сирийскую сторону, ни себя. Вопрос: обсуждаем ли мы в этой комиссии сирийскую конституцию или же турецкую?» – задался вопросом Асад, выступая перед главами местных муниципальных советов.

В своей речи он назвал «мелким слугой Америки» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Враждебные нам страны упорно мешают любому процессу [урегулирования ситуации в Сирии], даже если он серьезен, например, процесс в Сочи и Астане, который был как минимум позитивен и успешен», – подчеркнул Асад.

В начале февраля издание Der Spiegel назвало условие примирения Эрдогана и Асада.