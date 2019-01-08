Эрдоган заявил о возможном начале операции против курдов в САР

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8 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Как чеченские мафиози сомкнули ряды с международной бандой байкеров

Голливуд не брезгует использовать плохую репутацию чеченцев – в сериале «Барри» гангстеры из Чечни изображены карикатурноФото: HBO
2018 год для преступного мира Европы ознаменовался стилистическим новшеством. Полиция стран ЕС впервые запустила в публичную сферу термин «чеченские банды», очевидно, сочтя наконец Чечню неким отдельным от России государством. При этом западные криминалисты пришли к выводу, что «чеченская мафия» в Евросоюзе по своему влиянию быстро догоняет конкурентов – итальянцев, албанцев и турок. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Священный долг ворчать, роптать и фрондировать

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, на восток, или куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках. Подробности...

Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
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Праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Эрдоган заявил о возможном начале операции против курдов в САР

          8 января 2019, 15:36

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Анкара может начать операцию на севере Сирии против курдских формирований в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

          Эрдоган заявил, что «операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации», передает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Shafak.

          «Я в любой момент могу провести переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом», – добавил турецкий лидер.

          Также в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция не может принять заявления Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.

          Так, по его словам, Анкара не может пойти на компромисс по вопросу курдского ополчения. Кроме того, заявление советника главы Белого дома является неприемлемым, а решение о новом условии вывода войск США из Сирии – серьезной ошибкой, сказал глава турецкого государства.

          Ранее Болтон отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в данном регионе.

          В частности, американские военные останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

          Напомним, Россия и Турция достигли понимания о координации в Сирии между военными представителями после вывода войск США.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение.


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