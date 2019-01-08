Эрдоган заявил о возможном начале операции против курдов в САР

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8 января, вторник | Последнее обновление — 16:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу
Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы
Как чеченские мафиози сомкнули ряды с международной бандой байкеров
Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Священный долг ворчать, роптать и фрондировать
Сергей Худиев, публицист, богослов
Все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, на восток, или куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках. Подробности...
Почему христиане в России победили коммунистов
Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
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Праздники и выходные полезны для экономики
Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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