Эрдоган заявил о возможном начале операции против курдов в САР

Анкара может начать операцию на севере Сирии против курдских формирований в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что «операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации», передает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Shafak.

«Я в любой момент могу провести переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом», – добавил турецкий лидер.

Также в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция не может принять заявления Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.

Так, по его словам, Анкара не может пойти на компромисс по вопросу курдского ополчения. Кроме того, заявление советника главы Белого дома является неприемлемым, а решение о новом условии вывода войск США из Сирии – серьезной ошибкой, сказал глава турецкого государства.

Ранее Болтон отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в данном регионе.

В частности, американские военные останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

Напомним, Россия и Турция достигли понимания о координации в Сирии между военными представителями после вывода войск США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение.