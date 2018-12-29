Россия и Турция договорились о координации военных после выхода США из Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия и Турция достигли понимания о координации в Сирии между военными представителями после вывода войск США.

«Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных», – сказал Лавров по итогу переговоров между Россией и Турцией на высоком уровне, передает РИА «Новости».

Он добавил, что было достигнуто понимание о том, как будут координировать свои действия военные представители России и Турции «на земле».

Напомним, генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. В Кремле это назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поверил этим сообщениям.