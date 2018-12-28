Эрдоган не поверил в переход Манбиджа под контроль Дамаска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска, отметив, что ситуация там остается неопределенной.

«Это психологическая операция. Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет», – приводит его слова РИА «Новости».

В субботу, 29 декабря, турецкая делегация отправится в Москву, напомнил Эрдоган. «После этого я с [президентом России Владимиром] Путиным проведу переговоры по телефону, возможен и мой визит в Сочи или в Москву», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает против разделения Сирии и стремится к тому, чтобы государство покинули террористы. «Тогда дел там у нас не останется», – заключил президент Турции.

Ранее в пятницу сирийские правительственные силы вошли в город Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG; там поднят флаг Сирийской арабской республики. В Кремле это назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей.