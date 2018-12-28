В Кремле прокомментировали возвращение курдских районов Сирии под контроль Дамаска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возвращение курдских районов Сирии под контроль Дамаска позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей.

«Конечно, это позитивное (движение) в сторону стабилизации обстановки. Расширение зоны контроля правительственных сил – это безусловно. Эта тенденция к расширению зоны контроля – это позитивная тенденция», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, одобряют ли в Москве возвращение курдских районов Сирии под контроль правительства.

Песков также сообщил, что на российско-турецкой встрече в формате 2×2 в Москве будет обсуждаться ситуация в сирийском Манбидже и планы Анкары по проведению операции в регионе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролировавшийся курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР.