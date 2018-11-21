Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийские правительственные силы в ответ на призывы населения в пятницу вошли в город Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG; там поднят флаг Сирийской арабской республики, говорится в заявлении генштаба страны.

«Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» заявление сирийского генерального штаба.

Сирийские военные заявили, что намерены «уничтожить терроризм и сокрушить всех захватчиков и оккупантов чистой сирийской земли». Они также гарантировали абсолютную безопасность сирийским гражданам и другим находящимся в данном регионе.

Ранее в пятницу силы самообороны курдов (YPG) обратились к сирийскому правительству с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем. Они заявили, что таким образом хотят защитить территории от турецкого вторжения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая армия намерена начать операцию против сил самообороны сирийских курдов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «броске на юг», который затеяла Турция.