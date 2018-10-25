Турция затеяла «бросок на юг»

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«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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          Турция затеяла «бросок на юг»

          Эрдоган обозначил новые границы турецкого присутствия в Сирии   12 декабря 2018, 23:07
          Фото: Carlo Allegri/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Олег Москвин

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          Турция стягивает военную технику к сирийской границе. Цель обозначил президент страны Эрдоган. Грядет масштабная операция турок к востоку от Евфрата, в зонах, которые контролируют курды, поддержанные американцами. И это не единственная возможная цель турецких войск. Сдадут ли США своих курдских союзников? И выгоден ли России турецкий «бросок на юг»?

          Турция за минувшие два дня перебросила военную технику и отряды спецназа на границу с Сирией, сообщил в среду ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT. Ранее в тот же день, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил:  Турция в ближайшие несколько дней начнёт «антитеррористическую операцию» в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.

          «Наша цель - уничтожение террористов в регионе», - цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.

          Турецкий президент заявил, что на севере Сирии действуют боевики, связанные с Рабочей партией Курдистана. Имеется в виду группировка Отряды народной самообороны (так называемая YPG), которая при поддержке США ведет борьбу с ИГИЛ*. «В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам. Мы четко называем боевиков YPG террористами, тогда как стратегические партнеры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG - это сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, и можем доказать это», - сказал турецкий президент.

          При этом Эрдоган дал понять, что восточный берег Евфрата является не единственной возможной целью турецких войск. 

          Он обрушился с критикой на американское руководство за то, что оно не выполнило свое обещание относительно района Манбидж, и фактически поставил американцам свои условия. «Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания», - сказал Эрдоган. Если обещание не будет выполнено Турции, по его словам, придется «изгнать террористов силой». Сейчас в Манбидже действуют лишь совместные американо-турецкие патрули.  

          При этом Эрдоган заверил, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в районах, контролируемых сейчас курдами.

          «Район к востоку от Евфрата – не территория Африна (курдский анклав на севере Сирии), который был блокирован и были проблемы с получением помощи извне анклава, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Тут, конечно, противник будет другого уровня, очень тяжелые бои будут». Эксперт напомнил, что даже в анклаве Африн, который протурецкая Сирийская национальная армия и вооруженные силы Турции штурмовали этой весной, бои шли два месяца. Причем, для взятия анклава была задействована тяжелая бронетехника и авиация.

          Бои в Африне, напомним, были частью операции «Оливковая ветвь», второй военной операции турецких войск против курдов на территории Сирии за последнее время. Первая, «Щит Евфрата», шла на севере провинции Алеппо с августа 2016 года по март 2017 года.

          «Сейчас приходит встреча подразделений сирийской оппозиции и Сирийской национальной армии, которая дислоцируется в зоне проведения операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Они уже две недели заявляют об операции, о подготовке лагерей. Командующий силами Сирийской национальной армии сказал, что первой целью операции будет не Манбидж, где собственно развернуты турецко-американские патрули, а город Телль-Абьяд, но он находится не возле Евфрата», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

          «Надо отметить, что город Телль-Абьяд – не курдский, а арабский. И там постоянно происходят конфликты между представителями курдской федерации северной Сирии и представителями местного арабского населения. Теоретически возможно, что этот город может быть передан под контроль оппозиции, так как он не курдский, а арабский, и возможно американцы не будут против этого выступать», – пояснил эксперт.

          С другой стороны, этот шаг может сформировать некий плацдарм Турции для дальнейшего ослабления структуры Сирийских демократических сил, отметил Мардасов. Поясним:

          Сирийские демократические силы (СДС) – существующая с 2015 года коалиция, которая объединяет курдские «Отряды народной самообороны», а также ряд арабских формирований, и групп нацменьшинств – туркоманов, армян и ассирийцев.

          Турецкая операция, «с одной стороны, разделит два курдских кантона – Кобани и Джазиру, а с другой стороны он посеет раздор среди курдов, спровоцировав очередной виток выхода из структур Сирийских демократических сил арабских формирований», – отметил Мардасов.

          «Этот шаг в принципе выгоден Турции, и он может быть подан в рамках Астанинского мирного процесса», – предположил собеседник. Речь идет о переговорах в Астане между руководством Сирии и вооруженной оппозицией, которые прошли при посредничестве России, Турции и Ирана.

          По оценке Мардасова,

          турецкие действия выгодны и Москве, так как позволяет принудить курдов к диалогу с официальным руководством Сирии посредством провоцирования настроений, мол, «американцы вас все равно бросят, потому давайте вести переговоры с Дамаском».

          Впрочем, проблемой в осуществлении этого сценария является позиция Башара Асада, который не предлагает каких-либо уступок курдам, даже автономии. Да и американцы явно не будут безучастно смотреть на переговоры Москвы с их союзниками.  

          «Если американцам нужно дальше сохранять присутствие в Сирии для давления на Дамаск, и сдерживания Ирана, который активен на востоке Сирии, они будут искать какой-то компромиссный вариант с Турцией, и Эрдогану свою идею по максимуму продавить вряд ли удастся», – полагает эксперт.

          Багдасаров также считает, что успех операции турецких войск будет зависеть от позиции США.

          Согласятся ли американцы на то, что их курдского союзника будут атаковать турки? «Если американцы дадут добро, тогда будет раскол между курдами и американцами, – уверен Багдасаров. – Курды вообще прекратят какие-либо совместные с американцами операции, в том числе, против ИГИЛ, и выйдут из коалиции».

          Мардасов отмечает сложность сложившейся ситуации, в том числе, для Москвы.

          «Нужно понимать, что с одной стороны, России невыгодно присутствие американцев в Сирии, потому что формально это подрывает суверенитет этой арабской республики. С другой стороны, американское присутствие в сложных районах позволяет не задействовать свои силы и пресекать радикализм, который там есть. В общем, в любом деле есть свои подводные камни», – резюмировал Мардасов.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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