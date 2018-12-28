Сирийские курды призвали Дамаск проконтролировать покинутые ими районы

Силы самообороны курдов (YPG) обратились к сирийскому правительству с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, об этом говорится в заявлении YPG.

В заявлении курдов содержится просьба к сирийским правительственным силам утвердить контроль над районами, оставленными YPG, и защитить их от турецкого вторжения, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая армия намерена начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «броске на юг», который затеяла Турция.