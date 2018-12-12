Эрдоган объявил о скором начале военной операции в Сирии

Турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду.

«Пришло время осуществить наше намерение покончить с террористами на востоке от Евфрата. В ближайшие дни там будет начата операция, о чем мы проинформировали США. Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не была настроена против США и американских военных, которые являются стратегическими партнерами Анкары.

«Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений», – заявил президент Турции.

В ноябре Эрдоган в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом призвал США прекратить оказание сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана (РПК).

В конце октября президент Турции анонсировал масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов. Анкара считает сирийских курдов террористами, связанными с РПК.