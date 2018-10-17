Эрдоган анонсировал масштабную операцию в Сирии

Турция в ближайшее время начнет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом, очистим холм за холмом. Мы закончили подготовку к этому, и наши планы определены», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Он объявил, что в ближайшее время Турция «начнет масштабную операцию против курдских вооруженных формирований на востоке от Евфрата».

Турция считает силы самообороны сирийских курдов, контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

На прошлой неделе армия Турции впервые обстреляла из артиллерии силы самообороны сирийских курдов, позиции которых расположены к востоку от реки Евфрат.