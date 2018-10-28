Турецкие военные впервые атаковали курдов к востоку от Евфрата

Армия Турции обстреляла из артиллерии силы самообороны сирийских курдов, позиции которых расположены к востоку от реки Евфрат, сообщает агентство Anadolu.

Удары наносились по району Зор Магар на севере Сирии. Район к востоку от Евфрата был впервые атакован турецкими военными, передает РИА «Новости».

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самая большая угроза для будущего Сирии находится к востоку от реки Евфрат, где территории контролируются силами самообороны сирийских курдов. Он назвал этот регион «террористическим болотом».