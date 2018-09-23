Эрдоган рассказал о «террористическом болоте» в Сирии

Самая большая угроза для будущего Сирии находится к востоку от реки Евфрат, где территории контролируются силами самообороны сирийских курдов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав регион «террористическим болотом».

«В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Он добавил, что от гражданской войны в Сирии больше всего пострадала Турция.

8 сентября он также заявил, что нужно противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии.