Эрдоган призвал противостоять «сепаратистским повесткам дня» в отношении Сирии

Необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он призвал не игнорировать «ради интересов режима» в Сирии «убийство десятков тысяч невинных людей». В таком случае Анкара «не сможет продолжать оставаться партнером или просто созерцателем в подобной игре», заявил президент Турции.

Эрдоган считает, что ситуация вокруг Идлиба должна быть урегулирована при сохранении «приверженности духу Астаны». Он потребовал «не провоцировать новое горе, напряженность, проблемы», передает ТАСС.

«Не стоит воспринимать как де-факто прикрытые вывеской борьбы с террором события в регионе», – заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что в Турции находятся 3,5 млн беженцев из Сирии.

Анкара намерена искать способ урегулировать ситуацию «на общей основе всех сторон сирийского конфликта».