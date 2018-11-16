Эрдоган призвал США отказаться от помощи сирийским курдам

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом призвал Соединенные Штаты прекратить оказание сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана (РПК).

В канцелярии турецкого лидера заверили, что Эрдоган и Трамп в ходе телефонных переговоров выразили удовлетворение по поводу начала совместного патрулирования военных Турции и США в сирийском Манбидже, передает ТАСС.

«Господин президент [Турции Тайип Эрдоган] сообщил о том, что он надеется на прекращение поддержки США ответвления РПК в Сирии», – заявили в Анкаре.

Напомним, в конце октября Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Ранее турецкие войска, не считаясь с протестами Дамаска, вошли в сирийский Манбидж в рамках договоренностей с США.