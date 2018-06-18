Турецкие войска вошли в сирийский Манбидж по договору с США

Военный контингент Турции вошел в предместья сирийского города Манбидж в рамках договоренностей с США, сообщает NTV со ссылкой на источники.

Телеканал показал фото бронетехники с турецкими флагами, передает РИА «Новости». Журналисты утверждают, что техника находится на окраинах Манбиджа.

На прошлой неделе генштаб Турции сообщал, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению «дорожной карты» по Манбиджу.

В начале июня курды из «Сил народной самообороны» полностью вывели своих бойцов из сирийского города Манбидж, который находится в 70 км от Алеппо.

В начале апреля США решили создать в районе сирийского Манбиджа две военные базы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что Турция не только завершит военную операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.